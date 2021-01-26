شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا ترفع دعوى قضائية ضد آبل.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جمعية المستهلكين الإيطالية Artloconsumo، إنها أبلغت شركة Apple بأنها رفعت دعوى جماعية ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لممارسة التقادم المخطط لها.

وقالت شركة ألتروكونسومو في بيان إنها طلبت تعويضات قدرها 60 مليون يورو (73 مليون دولار) نيابة عن المستهلكين الإيطاليين الذين خدعتهم الممارسة التي اعترفت بها السلطات الإيطالية.

وقال ألتروكونسومو إن الدعوى تشمل مالكي هواتف iPhone 6 و 6 Plus و 6S و 6S Plus ، والتي بلغ إجمالي مبيعاتها في إيطاليا حوالي مليون هاتف بين عامي 2014 و 2020.

قالت شركة Apple في رسالة بريد إلكتروني إنها لم تفعل أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات Apple عن قصد، أو إضعاف تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء.

تم رفع قضيتين قضائيتين مماثلتين ضد شركة Apple في بلجيكا وإسبانيا بسبب التقادم المخطط لهواتف iPhone.

وقالت جمعية المستهلكين الأوروبية ، التي تنسق الدعاوى القضائية الثلاث ، إنها تخطط أيضًا لإطلاق دعوى جماعية في البرتغال في الأسابيع المقبلة.