شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفى جوجل يشكلون تحالفا نقابيا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل موظفو Google من جميع أنحاء العالم تحالفًا نقابيًا، بعد أسابيع من قيام أكثر من 200 عامل في عملاق محرك البحث والوحدات الأخرى التابعة للشركة الأم Alphabet Inc بتشكيل نقابة عمالية للمكاتب الأمريكية والكندية.

وتم تشكيل Alpha Global بالتنسيق مع UNI Global Union ، وهو اتحاد نقابي يمثل حوالي 20 مليون عامل على مستوى العالم، ويضم نقابات من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة، وفقًا لما ذكرته UNI Global Union.

وقالت كريستي هوفمان، السكرتير العام لـ "ألفابت": "المشاكل في ألفابت - والتي أنشأتها ألفابت - لا تقتصر على أي دولة واحدة ، ويجب معالجتها على مستوى عالمي"، لم يكن متاحا على الفور للتعليق Alphabet.