تكنولوجيا: سامسونج تطلق الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy A72 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي قريباً عن هاتفها المتوسط Galaxy A72 4G، ولقد أطلقت الشركة الصفحة الرسمية بالفعل على موقعها إستعداداً للإعلان المرتقب.

ينطلق قريباً هاتف Galaxy A72 4G الذي شغل بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، وهو أحد إصدارات سامسونج من الهواتف المتوسطة هذا العام.

انطلقت الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy A72 4G على موقع سامسونج في روسيا، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-A725F/DS، إلا أن الصفحة لم تكشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

ولقد إستعرضت تسريبات سابقة من Geekbench بعض من مواصفات هاتف Galaxy A72 4G الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 720G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج هاتف Galaxy A72 بنموذج 5G أيضاً، والذي رصد في التسريبات بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وحجم شاشة 6.7 إنش، كما يضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

المصدر

اعلان





