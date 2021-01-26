تكنولوجيا: الجيل القادم من ساعات ابل وسامسونج يأتي بميزة مراقبة نسبة السكر في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من ET News في كوريا على خطط كلاً من ابل وسامسونج لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية بميزة رصد ومتابعة نسبة السكر في الدم.

تحرص الشركات المصنعة للساعات الذكية على دعم الإصدارات الجديدة بمميزات تحقق الإستفادة للمستخدم بشكل أفضل في متابعة الحالة الصحية، ومن جديد تستعد كلاً من ابل وسامسونج لدعم الإصدارات القادمة من الساعات الذكية بميزة تستهدف مرضى السكر.

ويسلط تقرير ET News الضوء بشكل خاص على العملاق الكوري، حيث يشير التقرير إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن ثلاثة من الأجهزة القابلة للإرتداء في حدث Unpacked القادم، والذي يعقد في النصف الثاني من هذا العام.

ومن المقرر أن تقدم سامسونج خلال الحدث الأجهزة القابلة للإرتداء مع إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي، أيضاً تدعم سامسونج ساعات Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch Active3 القادمة بميزة مراقبة نسبة السكر في الدم.

كما يوضح التقرير أن ميزة مراقبة نسبة السكر في الدم في ساعات سامسونج الذكية القادمة سترتكز على مستشعر بصري، يعمل على تحديد مستوى السكر في الدم، ويرتكز المستشعر على تقنية Raman الطيفية، وأبحاث أجريت عبر سامسونج و MIT.

يذكر أن كلاً من ابل وسامسونج واجهت بعض القيود الحكومية قبل الموافقة على تمكين بعض التقنيات الطبية في ساعات Series 6 وGalaxy Watch 3 الذكية، لذا من المتوقع أن تواجه ميزة رصد وقياس نسبة السكر في الدم نفس الإجراءات الحكومية للموافقة على تمكين الميزة في الجيل القادم من ساعات سامسونج وابل.

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