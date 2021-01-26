شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يزود الأكاديميين بمعلومات عن الإعلانات السياسية المستهدفة للباحثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إنها ستزود الباحثين الأكاديميين بمعلومات عن كيفية استهداف الإعلانات السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن البيانات ستشمل معايير الاستهداف، مثل الموقع والاهتمامات، التي يختارها المعلنون الذين يديرون قضايا اجتماعية أو إعلانات انتخابية أو سياسية.

َويمكن للأكاديميين والباحثين التقدم للحصول على هذه المعلومات من خلال منصة Facebook Open Research & Transparency (FORT) في 1 فبراير، حسبما قال Facebook في منشور بالمدونة.

وأضاف أن حزمة البيانات ستغطي أكثر من مليون إعلان تم عرضه في الفترة ما بين 3 أغسطس وحتي 3 نوفمبر.

وقام كل من Facebook و Alphabet Inc في Google حاليًا بإيقاف الإعلانات السياسية مؤقتًا بعد الانتخابات الرئاسية كجزء من إجراءات ضبط المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات.