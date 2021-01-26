شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة SpongeBob SquarePants تصل لمستخدمي أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت لعبة SpongeBob SquarePants إلى متجري اندرويد وiOS ، حيث يمكن الوصول إليها الآن من قبل جميع المستخدمين، وخلال اللعبة يمكن للمستخدمين اللعب بإحدي شخصيات المسلسل الكرتوني وهي "سبونج بوب أو باتريك أو ساندي"، وذلك لإنقاذ عالم القاع من بلانتكون الشرير، وأثناء اللعب، سيقابل اللاعبين عدد لا يحصى من شخصيات السلسلة المحبوبة.

وبحسب متجر جوجل بلاي، فستدعم اللعبة لوحات التحكم بشكل كامل، وهي قادمة برسومات عالية الجودة، إذ تستطيع التحكم في دقة العرض من الإعدادات، وغير ذلك الكثير من المرح، ويمكن الحصول على اللعبة عبر متجر اندرويد بسعر 9.99 دولار، وعلى iOS بسعر 8.99 دولار دفعة واحدة وبدون أي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية.

وعلى جانب آخر وصل أول تحديث من التحديثات المنتظرة خلال 2021 للعبة Cyberpunk 2077، حيث يرفع هذا التحديث الللعبة إلى الإصدار 1.1 على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم و Stadia، ووفقًا للملاحظات، فإنه يضع الأساس للتحديثات المستقبلية، مع معالجة مشكلات استخدام الذاكرة والأعطال.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيتوفر التصحيح، المتاح الآن، بين 6-9 جيجابايت على Steam، وحوالي 1 جيجابايت عبر GOG، و16 جيجابايت على Xbox أو PS4، ومنذ أكثر من أسبوع بقليل، وضع استوديو CD Projekt Red المطور للعبة جدولًا زمنيًا للتحديثات التي تتجاوز هذا التحديث والتصحيح التالى، المقرر إجراؤه في فبراير، والذي من المفترض أن يكون تحديثًا أكثر أهمية.