اكتشاف كواكب تتحرك بتناغم خارج نظامنا الشمسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 يناير 2021 10:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

أعلن باحثون في جامعة “سانت أندروز” الاسكتلندية عن حدث فلكي نادر يتضمن تحرك 6 كواكب حول شمسها بتناغم تام.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العلماء وجدوا 5 من الكواكب الـ6 خارج نظامنا الشمسي تتحرك بإيقاع متناسق، بحيث تتماشى مداراتها في نمط ثابت مع بعضها بعضا، وهو ما يشير إلى عدم حدوث أي اصطدامات كبيرة عندما تشكل النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين استخدموا تلسكوب “كيوبس” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لرصد 6 كواكب خارجية في نظام شمسي على بعد 200 سنة ضوئية من الأرض، تتحرك حركة إيقاعية متناغمة.

وقال الباحثون إن الكواكب الخارجية للنظام المسمى (TOI-178)، قد باتوا عالقين في نوع من الانسجام تتحرك فيها الكواكب في مداراتها بشكل منتظم مع بعضها بعضا.

وقال الدكتور أدريان ليلو، عالم الفيزياء الفلكية من جامعة جنيف الذي قاد الفريق: “جمع هذا النظام بين الطبيعة الهشة لمدارات هذه الكواكب المتقاربة عن كثب والخليط غير المسبوق من كثافات الكواكب، مما يعني أن دراسته ستكون بالغة الأهمية في فهمنا لتشكيل وتطور النظم الكوكبية”.

ووفقًا للفريق البحثي، فإن هذا التصميم الاستثنائي والتناغم المداري يتحدى ما نعرفه عن كيفية تشكيل الأنظمة الكوكبية.

وأشار الباحثون إلى أن كثافة الكواكب في هذا النظام أيضا غير عادية، حيث تقع الكواكب الصخرية الكثيفة على مقربة من الشمس، وتليها عمالقة الغاز الأخف وزنا.