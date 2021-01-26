جوجل تختبر استبدال ملفات تعريف الارتباط

دبي - يزن راشد - قالت شركة جوجل في التحديث الجديد لخططها من أجل استبدال ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية للإعلانات: إن الاختبارات على اقتراح معين تبدو واعدة.

وخططت جوجل لمشاركة بعض النتائج الجديدة التي تُظهر فعالية اقتراحها Federated Learning of Cohorts أو FLoC الذي يعد جزءًا من Privacy Sandbox لمتصفح كروم في تدوينة جديدة.

وتمثل Privacy Sandbox مبادرة تم إطلاقها في عام 2019 من أجل استبدال ملفات تعريف الارتباط مع تخفيف التأثير في الناشرين.

ووفقًا لجوجل، كان الأمر يتعلق بإيجاد حل يحمي خصوصية المستخدم ويسمح للمحتوى بأن يظل متاحًا مجانًا عبر شبكة الويب المفتوحة.

وبعد فترة وجيزة من الإعلان عن المبادرة، قالت جوجل: إنها تنهي دعم ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية، التي تغذي الكثير من نظام الإعلان الرقمي، في متصفح كروم في غضون عامين من شهر يناير 2020.

ويعمل مهندسو متصفح كروم مع الصناعة الأوسع، بما في ذلك مع منظمة معايير الويب W3C، بشأن الأفكار في Privacy Sandbox التي اقترحتها جوجل وغيرها من مشغلي تقنية الإعلان.

وتقول جوجل: إن ما قد ينتج عنه هو المضي قدمًا في عدد من هذه الأفكار، وإن FLoC مجرد اقتراح واحد، وليس الاقتراح النهائي أو الوحيد لاستبدال ملفات التعريف.

وتظهر نتائج الاختبار أن FLoC هو بديل فعال يركز على الخصوصية لملفات التعريف التابعة لجهات خارجية.

وتقول جوجل: إن المعلنين يمكنهم توقع رؤية 95 في المئة على الأقل من التحويلات لكل دولار يتم إنفاقه مقارنة بالإعلانات القائمة على ملفات التعريف.

ويضع FLoC الأشخاص في مجموعات بناءً على سلوكيات التصفح المماثلة، مما يعني أنه يتم استخدام معرفات المجموعة فقط وليس معرفات المستخدم الفردية لاستهدافهم.

ويتم الاحتفاظ بسجل الويب ومدخلات الخوارزمية في المتصفح، حيث يعرض المتصفح مجموعة تضم آلاف الأشخاص فقط.

وأوضحت عملاقة البحث أنها ترى أن إحدى تقنيات Privacy Sandbox الأولى للإعلانات القائمة على الاهتمامات هي حرفيًا بالفعالية نفسها لملفات التعريف.

وتسمح هذه المجموعات، التي يمكن أن تشمل الأشخاص الذين لديهم سلوكيات مماثلة، بالاستهداف بناءً على تلك الاهتمامات، وبدلاً من الاستهداف على المستوى الفردي، فإن هذا من شأنه أن يستهدف المجموعات.

ويتمثل الاختلاف في حقيقية أنهم لم يعودوا الآن يتتبعون كل مستخدم عبر الويب، وهناك الآن مفهوم الخصوصية هذا للمستخدمين الذين تم تجميعهم داخل مجموعة.

ومن المفترض أن يتيح متصفح كروم المجموعات التجريبية للاختبار العام مع إصداره التالي في شهر مارس، ويتوقع أن يبدأ اختبار المجموعات القائمة على FLoC مع المعلنين في إعلانات جوجل في الربع الثاني.