شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام مكالمات واى فاى على جهاز أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أن تجرى اتصالاتك دون استخدام خدمة خلوية لمشكلة ما في شبكة هذه الخدمة، فهناك خيار بسيط يتضمن اللجوء إلى شبكة الواى فاى، ونظرًا لأن هواتف أندرويد، فلن يتم تطبيق مجموعة واحدة من الخطوات على كل هاتف للقيام بذلك، ولكن يمكنك دائمًا البحث عن "مكالمات واى فاى" في شريط البحث لضبط الإعدادات.

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

2. اضغط على "الشبكات والإنترنت" أو "اتصالات"، حسب جهاز أندرويد الخاص بك.

3. اضغط على "شبكة الهاتف"، واعتمادًا على جهازك، قد يكون "اتصال الواى فاى" أحد الخيارات، دون الحاجة إلى الانتقال أولاً إلى "شبكة الهاتف".

4. اضغط على "متقدم".

5. اضغط على "مكالمات الواى فاى"، قم بتبديلها.

6. قم بتحديث عنوان الطوارئ الخاص بك، والذي يتيح لخدمات الطوارئ معرفة مكان منزلك إذا أجريت مكالمة طوارئ، وإذا كانت الخدمة الخلوية متاحة، فسيتجاوز هاتفك إشارة واى فاى من أجل سلامتك.