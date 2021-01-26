شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق توصيل جهاز كمبيوتر Mac بالتلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر تلفزيونك ذي الشاشة المسطحة الكبيرة تجربة مشاهدة أفضل من الكمبيوتر الذي تستخدمه للاتصال بالإنترنت، ويتيح لك توصيل جهاز Mac بالتلفزيون الوصول إلى شبكة الويب العالمية على شاشة أكبر بكثير، ويمكن أن يمنحك استخدام جهاز تلفزيون مع جهاز Mac شاشة ثانية، مما يجعل العمل أو اللعب أكثر فعالية ومتعة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه للتحقق من توافق جهاز Mac الخاص بك مع أجهزة الفيديو الخارجية، اضغط فوق شعار أبل في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم اضغط على "About this Mac".

كما أنه في النافذة المنبثقة، اضغط على "الدعم"، ثم اضغط على "المواصفات" في النافذة التالية، وسيتم فتح صفحة ويب تحتوي على معلومات حول إمكانيات الفيديو الخارجية لجهاز Mac الخاص بك؛ قم فقط بالتمرير لأسفل حتى ترى "دعم الفيديو"، واقرأ المعلومات الموجودة أدناه.

كيفية توصيل جهاز Mac بالتلفزيون باستخدام كابل

إذا كان لديك جهاز Macbook قديم مزود بإخراج Thunderbolt أو HDMI، فيمكنك توصيل جهاز Mac بأحدث أجهزة التلفزيون، فقط لاحظ أنك قد تحتاج إلى كابل يتحول إلى HDMI إذا كنت تستخدم منفذ Thunderbolt.

قم بتوصيل إخراج الكمبيوتر بإدخال فيديو على التلفزيون، ثم على جهاز Mac الخاص بك، اضغط على شعار Apple ، ثم "تفضيلات النظام"، ثم اضغط على "شاشات العرض".

وفي النافذة التالية، تأكد من تحديد "افتراضي للعرض"، حيث سيكون هذا هو الخيار الأفضل دائمًا تقريبًا.

يمكن لمعظم أجهزة التلفزيون عالية الدقة أيضًا تشغيل الصوت من جهاز Mac عبر كابل HDMI، لذلك اضغط بعد ذلك على شعار Apple، "تفضيلات النظام"، ثم اضغط على "الصوت" وحدد التلفزيون المتصل.

وقد تتطلب أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر القديمة توصيل الجهازين عبر مقبس سماعة رأس Mac بمدخل صوتي باستخدام كابل ثانٍ.

كيفية توصيل جهاز Mac بالتلفزيون الذكي لاسلكيًا

يمكنك القيام بتوصيل جهاز الكمبيوتر بالتلفزيون لاسلكيا، فقط من خلال تشغيل التلفزيون و Apple TV ، ثم على جهاز Mac، انتقل إلى شعار Apple ، ثم "تفضيلات النظام"، ثم اضغط فوق "شاشات العرض"، وحدد التلفزيون من شريط مهام "AirPlay Display".

كما أنه لعكس جهاز Mac على أجهزة تلفزيون ذكية أخرى بدون Apple TV، ستحتاج إلى الحصول على تطبيق انعكاس مصمم للعمل مع علامة التلفزيون الموجودة لديك، ويمكن أن يساعدك بحث جوجل السريع في العثور على التطبيق المناسب لنسخ جهاز Mac الخاص بك إلى أي تلفزيون ذكي تقريبًا.