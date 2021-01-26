شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى iphone 12 mini و iPhone 11 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تنوى شراء هاتف iphone 12 mini ، فبالتأكيد ترغب فى معرفة أبرز الفروق والاختلافات بين هاتف أبل الأحدث والنسخ الأقدم من هواتف آبل، ومن أبرز المرشحين هو هاتف iPhone 11 Pro Max، الذى دعمته أبل بمجموعة واسعة من المزايا والإمكانيات، لذا يمكن التعرف على الفروق بين الهاتفين كما يلى:

حجم الشاشة:

iphone 12 mini: 5.4 بوصة.

iPhone 11 Pro Max: 6.5 بوصة

دقة الشاشة:

iphone 12 mini: 2340 × 1080 بيكسل

iPhone 11 Pro Max: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:

iphone 12 mini: OLED

iPhone 11 Pro Max: OLED

المعالج:

iphone 12 mini: Apple A14 Bionic

iPhone 11 Pro Max: Apple A13 Bionic

الرام:

iphone 12 mini: 6 جيجابايت

iPhone 11 Pro Max: 4 جيجابايت

الذاكرة الداخلية:

iphone 12 mini: 128 جيجابايت

iPhone 11 Pro Max: 64 جيجابايت

نظام التشغيل:

iphone 12 mini: ios 14

iPhone 11 Pro Max: ios 13

البطارية:

iphone 12 mini: 2227 mAh

iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh

الكاميرا الخلفية:

iphone 12 mini: مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها

iPhone 11 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها

الكاميرا الأمامية:

iphone 12 mini: بدقة 12 ميجابيكسل

iPhone 11 Pro Max: بدقة 12 ميجابيكسل