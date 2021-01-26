شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هجوم سيبرانى على هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية، إن هناك خرقًا للأمن السيبراني على خادم استخدمته لنقل الملفات بما في ذلك تطبيقات ترخيص الائتمان، حيث ربما تم الاطلاع على بعض المعلومات.

وقالت هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) إنها علمت بالحادث في 15 يناير على الرغم من أنه لا يبدو أنه تم تنزيل نماذج ترخيص الائتمان أو المرفقات.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان، "بينما لا يزال التحقيق جاريا، يبدو أن هناك بعض المخاطرة من أن بعض المعلومات المحدودة قد تكون قد اطلعت عليها الجهة المهددة".

وأضافت ASIC أنه تم تعطيل الخادم ولم يتم اختراق أي بنية أساسية تقنية أخرى.

وقع الحادث مع برنامج مشاركة الملفات الذي توفره شركة Accellion ومقرها كاليفورنيا، تم استخدام نفس البرنامج أيضًا من قبل البنك المركزي النيوزيلندي، الذي واجه هجومًا إلكترونيًا في وقت سابق من هذا الشهر، ولم ترد أكسيليون على الفور على طلب من رويترز للتعليق.