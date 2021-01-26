شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يدشن موظفو جوجل تحالف نقابى حول العالم؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع عمال جوجل في جميع أنحاء العالم معًا لتشكيل تحالف نقابي عالمي، ويتكون الائتلاف الذي تم تشكيله حديثًا، المسمى Alpha Global، من 13 نقابة مختلفة تمثل العمال في 10دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وفقا لموقع The Verge.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قيام العمال في الولايات المتحدة وكندا بتأسيس اتحاد عمال الأبجدية (AWU)، وهو نقابة أقلية تابعة لعمال الاتصالات الأمريكية، وصل معدل نموها من 230 عضوًا إلى أكثر من 700 في غضون أسبوع بعد إطلاقه.

وتنتمي Alpha Global إلى UNI Global Union، وهو اتحاد للنقابات العمالية، ويمثل 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمال في Amazon.

وقال بارول كول، الرئيس التنفيذي لاتحاد عمال الأبجدية ومهندس برمجيات Google، في بيان "نحن نعلم أن التنظيم من أجل العدالة في شركة عالمية مثل Alphabet لا يتوقف عند الحدود الوطنية، ولهذا السبب من المهم للغاية الاتحاد مع العمال في البلدان الأخرى".

تحصل نقابات الأقليات مثل AWU على قوتها من خلال بناء تضامن العمال، يسمح الهيكل لـ AWU بتضمين متعاقدي Google بالإضافة إلى الموظفين بدوام كامل، ولكن هذا يعني أيضًا أن النقابة غير معترف بها حاليًا من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل، ولا يمكنها إجبار إدارة Google على التفاوض.

وبالمثل، ستكتسب Alpha Global القوة من خلال توحيد موظفي Google في بلدان مختلفة، لن يكون لدى التحالف اتفاقية ملزمة قانونًا مع الشركة، على الأقل للبدء، في المستقبل، قد تحاول الضغط على Google لتوقيع اتفاقية حياد - عقد يجبر Google على دعم محاولات تكوين نقابات - على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن توافق الشركة على هذه الشروط.

قد لا يكون توقيع اتفاقية الحياد ضروريًا لشركة Alpha Global لفرض التغيير، في عام 2020، ساعد UNI Global Union في تنظيم حملة Make Amazon Pay ، وهي إضراب دولي للجمعة السوداء حصل على دعم أكثر من 400 مشرع، لا يوجد لدى الاتحاد اتفاقية قانونية سارية مع أمازون - فقد اكتسب القوة من خلال توحيد العمال في جميع أنحاء العالم.

وأضاف "المشاكل في Alphabet - والتي أنشأتها Alphabet - لا تقتصر على بلد واحد، ويجب معالجتها على مستوى عالمي"، كما تقول الأمينة العامة UNI Christy Hoffman.

وتابع: "إن الحركة التي أطلقها العاملون في مجال التكنولوجيا في Google وخارجها ملهمة، إنهم يستخدمون قوتهم الجماعية ليس فقط لتغيير ظروف عملهم ولكن أيضًا لمعالجة القضايا الاجتماعية الناتجة عن زيادة تركيز قوة الشركات ".

وقال "الآن بعد أن أصبح علنيًا، ستنتخب Alpha Global لجنة توجيهية، والتي يمكن أن تشمل عمالًا من Google بالإضافة إلى منظمي النقابات".

ويقول منظمو Alpha Global إنهم يخططون لمعالجة القضايا الوطنية، مثل معاملة المشرفين على المحتوى في بلدان معينة، فضلاً عن المخاوف الدولية، مثل إجبار العمال على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء، في المجموع، يضم التحالف نقابات من الولايات المتحدة وسويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وبلجيكا.

ويقول Fionnuala Ní Bhrógáin ، منظم في اتحاد عمال الاتصالات في أيرلندا: "إن قوة شركات التكنولوجيا العالمية هذه تكمن في كل جزء من حياتنا"، "إذا كانوا يتصرفون بهذه الطريقة تقريبًا دون رادع من قبل الحكومات، فلن يكون هناك أي قيد على ما يمكنهم فعله، يجب التحقق من هذه القوة، ومن خلال العمل الجماعي فقط يستطيع العمال القيام بذلك ".

ووفقا لموقع The Verge، تعد Alpha Global علامة أخرى على تسارع الكفاح من أجل تشكيل نقابات عمال التكنولوجيا، إذا نجحت، يمكن أن توفر نموذجًا للعاملين في عمالقة التكنولوجيا الآخرين للعثور على التضامن ليس فقط داخل بلد واحد، ولكن في المكاتب والمستودعات حول العالم.