شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توضح عدة أسباب تكشف حاجة الوسائل الإعلامية الإخبارية للتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية يشعل حربًا مريرة بين جوجل والحكومة الأسترالية، فقد قام عملاق التكنولوجيا بتفصيل ثماني حقائق حول سبب أهمية الوصول إلى مدونة قابلة للتطبيق ولكن لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن المسودة الحالية، حيث قالت جوجل إنها تدعم سياسة عادلة ولكن الإصدار الحالي لا يزال غير قابل للتطبيق، بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت الشركة في بيان "نعتقد أن المخاوف التي أثارناها نحن وآخرون يمكن معالجتها بتغييرات معقولة، ولقد اقترحنا حلاً يجعل جوجل تدفع للناشرين مقابل القيمة بموجب هذا القانون الجديد - دون انتهاك بحث جوجل"، فيما قال رود سيمز، رئيس لجنة المنافسة والمستهلكين (ACCC) ، إن جوجل وفيسبوك لا يريدان تنفيذ السياسة.

وقال "يحب كل من جوجل و فيس بوك القيام بالأشياء وفقًا لشروطهما، أعتقد أن السياسة تفعل ما ينوى القيام به، إنها قابلة للتطبيق، وتسمح بإجراء عملية تفاوض رأينا أن هذه الأنواع من الأشياء تعمل في الماضي حيث على أنظمة تفاوض وتحكيم ، لذلك أعتقد أن هذا مجرد شيء لا تريده شركتا جوجل و فيس بوك ".

ومع ذلك، قالت جوجل إن مسودة المدونة غير قابلة للتطبيق بالنسبة لجوجل في ثلاثة مجالات رئيسية: الدفع للمواقع الإخبارية مقابل المقتطفات والروابط ؛ عملية تحكيم غير عادلة وغير مسبوقة وإخطار ناشري الأخبار لمدة 14 يومًا، حيث قالت جوجل:"حتى لو تمكنا من الامتثال، فإن ذلك من شأنه أن يؤخر التحديثات المهمة لمستخدمينا ويعطي معاملة خاصة لناشري الأخبار بطريقة من شأنها أن تضر بأي مالك آخر لمواقع الويب".

ووفقًا لـ جوجل، أثار العديد من الآخرين مخاوف من أن يؤدي الدفع مقابل الروابط والمقتطفات إلى تقويض أساسيات شبكة الويب المجانية والمفتوحة، وهذا يشمل مجلس الأعمال الأسترالي؛ تيم بيرنرز لي، مخترع شبكة الويب العالمية، وسكوت فاركوهار، المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا الأسترالية Atlasssian ، من بين آخرين.

وقالت جوجل "نقترح أن ندفع للناشرين من خلال Google News Showcase، وليس مقابل الروابط والمقتطفات في البحث، حيث يعد News Showcase هو برنامج ترخيص نستثمر فيه 1.3 مليار دولار أسترالي (1 مليار دولار أمريكي) على مستوى العالم على مدار السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الشركات الإخبارية نشر قصصهم والترويج لها عبر الإنترنت ".

وقالت جوجل إن News Showcase سيعمل في إطار هذا القانون الجديد، مع التحكيم الملزم في News Showcase كمسند لحل أي نزاعات، "لا تستخدم جوجل محتوى الأخبار، نحن نفرز مئات المليارات من صفحات الويب للعثور على النتائج الأكثر فائدة وذات الصلة في جزء من الثانية ، ونقدمها بطريقة تساعدك في العثور على ما تبحث عنه - وبعد ذلك نأخذك إلى مصدر تلك المعلومات ".

وقالت جوجل أن هذا ليس سبب تراجع عائدات الصحف بمرور الوقت، "كان نمو عائدات جوجل بشكل أساسي من الأموال الجديدة التي تنفقها الشركات التي لم تكن لتنفق الأموال في السابق على الإعلان"، وقد كررت الشركة مرة أخرى أنها قدمت 53 مليار دولار من الفوائد للشركات والمستهلكين في أستراليا كل عام.

فيما انخرط فيس بوك و جوجل في معركة مع ACCC منذ أغسطس من العام الماضي حول رمز الوسائط الجديد، كما هددت جوجل يوم الجمعة الماضية بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا إذا دخل قانون مساومة وسائل الإعلام المقترح، الذي يوجه جوجل لدفع أموال ناشري الأخبار، حيز التنفيذ.