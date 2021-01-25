إليك ميزات سوار “شاومي” الجديد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 10:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

تخطط شركة “شاومي” الصينية لعرض الجيل الجديد من سوارها Xiaomi Mi Band، في أوائل الصيف.

وسيحمل اسم هذه النسخة المحدثة من السوار Mi Smart Band 6 ، لكنها تحمل الآن الاسم الرمزي “Pangu”.

وسيتم إطلاق السوار مرة أخرى بنسختين الصينية والعالمية وستزود النسخة الصينية بنظام الدفع دون اللمس في حين لن تزود النسخة الثانية بهذا النظام.

سيكون للجهاز القابل للارتداء وظائف معروفة من منتجات شركة Xiaomi Huami الفرعية، بحسب ما نشر موقع “geekdoing”.

وسيكون السوار قادرا على قياس نسبة الأكسجين في الدم ودعم المساعد الصوتي Alexa. كما سيزداد حجم قطر الشاشة التي تعمل باللمس، الذي يبلغ 1.1 بوصة في الجيل الخامس.

من المتوقع أن تحتوي الأداة الذكية على نظام GPS مدمج.