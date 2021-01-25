حالة من عدم استقرار الطقس تبدأ الخميس

الشارقة - اميمة ياسر - قال وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية إنه إعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل لا توجد تغيرات جوهرية متوقعة فى حالة الطقس .

وتوقع خبير الأرصاد الجوية أنه اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وحتى السبت ستتعرض مصر لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يمكن تصنيفها بأنها متوسطة الشدة.

وأكد وحيد سعودي أن من المنتظر حدوث إنخفاض فى درجات الحرارة مصحوباً بنشاط للرياح ثم يبدأ تكاثر السحب المنخفضة ينجم عنها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشده والغزيرة والرعدية في أحيان أخرى في المقام الأول على كل السواحل الغربية للبلاد والوادي الجديد مروراً بشمال الوجه البحري وبورسعيد وشمال ووسط سيناء تكون متوسطة إلى خفيفة على وسط وجنوب الدلتا حتى القاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا يضاف لذلك الغردقة ورأس غارب أما وسط وجنوب الصعيد تخلو من فرص سقوط الأمطار فيها .