تكنولوجيا: أول الصور الحية لهاتف شاومي القادم MI 11 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف MI 11 PRO المرتقب من شاومي العديد من التسريبات إستعداداً للإعلان الرسمي، واليوم تعود التسريبات لتكشف عن أول الصور الحية لهاتف MI 11 PRO.

رصدت التسريبات المصورة لهاتف MI 11 PRO اليوم على منصة Weibo، حيث تظهر الصورة بجودة منخفضة إلا أنها تكشف بوضوح على تصميم وحدة الكاميرة المميز لهاتف MI 11 PRO، حيث يأتي الهاتف بإعدادات كاميرة بترتيب أفقي مع فلاش LED.

وتضم إعدادات الكاميرة في هاتف MI 11 PRO عدد 4 من المستشعرات تتضمن كاميرة periscope مع فلاش LED ثنائي الألوان، كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Mi 11 Pro يضم شاشة بحجم 6.81 إنش، ودقة 2K أو 3200 في 1440 بيكسل، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني، مع معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يعد هاتف MI 11 PRO من بين إصدارات هذا العام المميزة برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في LDPPR5، مع سعة تخزين UFS 3.1، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن شاومي تخطط للإعلان عن هاتف Mi 11 Pro في حدث يعقد في شهر مارس المقبل، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق إصدار Mi 11 Pro Plus.

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