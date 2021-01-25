تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن أول هاتف يدعم معدل تحديث 160 HZ في فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك Xu Qi رئيس شركة Realme تفاصيل جديدة نشرت على منصة Weibo أن الشركة في طريقها للإعلان أول هاتف ذكي في العالم بمعدل تحديث 160 HZ في حدث يعقد في شهر فبراير.

تعقد شركة Realme حدث جديد بعد إنتهاء العام الصيني في 12 من فبراير، لكشف النقاب عن أول هاتف بمعدل تحديث 160 HZ، وهو إصدار الشركة الذي يعرف بعنوان” Realme Race”، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 888.

وتضم سلسلة هواتف Realme Race المرتقبة من الشركة هاتف Realme Race Pro، الذي يتميز بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 3200 في 1400 بيكسل، مع معدل تحديث 160 Hz.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، وإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 125W، كما يرتكز الهاتف على واجهة Realme UI 2.0، ونظام تشغيل Android 11.

ولقد نشرت Realme إعلان تشويقي لهاتف Realme Race أكدت من خلاله على دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما ينطلق هذا الإصدار رسمياً في الربع الأول من 2021.

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