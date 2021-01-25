عمال جوجل يشكلون التحالف النقابي العالمي

دبي - يزن راشد - يجتمع عمال شركة جوجل في جميع أنحاء العالم معًا لتشكيل التحالف النقابي العالمي، ويتكون الائتلاف الذي تم تشكيله حديثًا، المسمى Alpha Global، من 13 نقابة مختلفة تمثل العمال في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا.

ويأتي الإعلان عن التحالف النقابي العالمي بعد أسابيع من قيام العمال في الولايات المتحدة وكندا بتأسيس اتحاد عمال ألفابت AWU، وهو نقابة تابعة لعمال الاتصالات الأمريكية، ونما AWU من 230 عضوًا إلى أكثر من 700 في غضون أسبوع بعد إطلاقه.

وينتمي Alpha Global إلى UNI Global Union، وهو اتحاد للنقابات العمالية يمثل 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العمال في أمازون.

وقال (بارول كول) Parul Koul، الرئيس التنفيذي لاتحاد عمال ألفابت ومهندس برمجيات جوجل، في بيان: نحن نعلم أن التنظيم من أجل العدالة في شركة عالمية مثل ألفابت لا يتوقف عند الحدود الوطنية.

وتحصل النقابات مثل AWU على قوتها من خلال بناء تضامن العمال، وتسمح بنية AWU بتضمين متعاقدي جوجل بالإضافة إلى الموظفين بدوام كامل.

ويعني هذا أيضًا أن النقابة غير معترف بها حاليًا من المجلس الوطني لعلاقات العمل، ولا يمكنها إجبار إدارة جوجل على التفاوض.

ويكتسب التحالف النقابي العالمي Alpha Global القوة من خلال توحيد موظفي جوجل في بلدان مختلفة، لكن لن يكون لدى التحالف اتفاقية ملزمة قانونًا مع الشركة.

وقد يحاول التحالف في المستقبل الضغط على جوجل من أجل توقيع اتفاقية الحياد، وهو عقد يجبر جوجل على دعم محاولات تكوين النقابات، وذلك بالرغم من أنه من المشكوك فيه أن توافق الشركة على هذه الشروط.

وقد لا يكون توقيع اتفاقية الحياد ضروريًا لتحالف Alpha Global من أجل فرض التغيير، إذ ساعد UNI Global Union في عام 2020 في تنظيم حملة Make Amazon Pay، وهي إضراب دولي في الجمعة السوداء حصل على دعم أكثر من 400 مشرع.

وتقول (كريستي هوفمان) Christy Hoffman، الأمينة العامة لاتحاد UNI Global Union: المشاكل في ألفابت لا تقتصر على بلد واحد، ويجب معالجتها على مستوى عالمي.

ويقول منظمو Alpha Global: إنهم يخططون لمعالجة القضايا الوطنية، مثل معاملة المشرفين على المحتوى في بلدان معينة، فضلاً عن المخاوف الدولية، مثل إجبار العمال على توقيع اتفاقيات عدم إفشاء.

ويضم التحالف نقابات من الولايات المتحدة وسويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وبلجيكا.

ويعد تحالف Alpha Global علامة أخرى على تسارع الكفاح من أجل تشكيل نقابات عمال التكنولوجيا، بحيث يمكن أن توفر – في حال نجاحها – نموذجًا للعاملين في عمالقة التكنولوجيا الآخرين للعثور على التضامن في المكاتب والمستودعات حول العالم.