8BitDo تقدم ذراع تحكم أنيقة وعصرية لجهاز Switch

دبي - يزن راشد - تشتهر شركة 8BitDo بأذرع التحكم ذات الأسعار المعقولة والتصميم الكلاسيكي، لكن أحدث منتجاتها أكثر طموحًا إلى حد ما، وهي عصا الألعاب اللاسلكية لجهاز Nintendo Switch وأجهزة الحاسب، وتسمى ببساطة 8BitDo Arcade Stick، ​​وتباع بسعر 89.99 دولار.

ويمكن أن تكون عصي الألعاب باهظة الثمن، حيث تبيع Hori نموذج PS4 مرخصًا من PlayStation بقيمة 199.99 دولار، وبالمقابل فإن عصا الألعاب الجديدة من 8BitDo لا تزال مقبولة بسعرها الحالي.

وتم تصميم عصا الألعاب هذه خصيصًا لجهاز Nintendo Switch وأجهزة الحاسب، وذلك تبعًا إلى أن تسميات الأزرار هي مصابيح LED حمراء يتم تشغيلها وإيقافها حسب المكان الذي تلعب فيه.

ويأتي التصميم المرئي للعصا مع نظام الألوان الرمادي والأحمر والأسود الذي يقابله الأزرار الملونة المستديرة في الزاوية.

وبالرغم من أن الحجم الصغير والاتصال اللاسلكي يسهلان وضعها في أي مكان، إلا أن التصميم أنيق بما يكفي بحيث يمكنك وضعها على طاولة القهوة لفترة من الوقت.

وهناك ثلاث طرق لتوصيل العصا: دونجل USB بتردد 2.4 جيجاهرتز والبلوتوث وكابل USB-C، ويمكن وضع الدونجل في الجهة الخلفية للعصا.

كما أن عمر البطارية جيد في الأوضاع اللاسلكية أيضًا، وتقول 8BitDo: إنه يجب أن تحصل على 40 ساعة مع الدونجل و 30 ساعة مع البلوتوث.

ومن حيث الإحساس، فإن عصا 8BitDo لا تصنف ضمن الخيارات الأكثر رقيًا، وذلك بسبب سعرها، لكنها لا تزال قابلة للعب.

العصا ذات التبديل الجزئي قابلة للنقر بشكل مطمئن وتشعر الأزرار بالصلابة ، بالإضافة إلى أن لديك القدرة على تبديلها إذا كنت ترغب في الغوص في حفرة الأرانب لتخصيص العصا.

ويعد منتج عصا الألعاب من 8BitDo مفيدًا لمعظم الأشخاص الذين يبحثون عن عصا لجهاز Switch أو الحاسب الشخصي، وهي ميسورة التكلفة نسبيًا.

وتتميز 8BitDo Arcade Stick بتصميم أنيق ومجموعة ميزات سهلة الاستخدام، مما يجعلها طريقة سهلة للبدء في عالم عصي الألعاب.