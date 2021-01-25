جوجل تحول بعض مكاتبها إلى مواقع للتلقيح ضد كورونا

دبي - يزن راشد - تحول شركة جوجل بعض منشآتها إلى مواقع للتلقيح ضد كورونا بدءًا من مدينة لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ومدينة كيركلاند بولاية واشنطن ومدينة نيويورك.

وبالشراكة مع مزود الرعاية الصحية One Medical وسلطات الصحة العامة، تفتح جوجل المباني ومواقف السيارات والمساحات المفتوحة لأي شخص مؤهل للحصول على اللقاح بناءً على إرشادات الولاية والإرشادات المحلية.

ويأتي ذلك وفقًا لما كتبه الرئيس التنفيذي للشركة، (سوندار بيتشاي) Sundar Pichai، في تدوينة، حيث تعمل الشركة مع المسؤولين المحليين لتحديد متى يمكن فتح المواقع.

وتمتلك جوجل 29 مكتبًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتحتوي العديد منها على مساحات خارجية مثالية للتباعد الاجتماعي وغير مستخدمة حاليًا وسط متطلبات العمل من المنزل.

وهناك خمسة مكاتب في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بينما يوجد في لوس أنجلوس ثلاثة مكاتب.

وقال بيتشاي: لقد أثرت جائحة كورونا بعمق في كل مجتمع في جميع أنحاء العالم، كما أنها ألهمت التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وعبر الحدود الدولية، على نطاق ملحوظ، ولا يمكننا الإبطاء الآن.

كما تعهدت جوجل بتقديم 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز التثقيف باللقاحات وتوزيعها، بما في ذلك 100 مليون دولار في شكل منح إعلانية و 50 مليون دولار بالشراكة مع الوكالات الصحية.

وكجزء من ذلك، تضيف جوجل معلومات اللقاح الخاصة بالولاية والمنطقة إلى صفحات البحث الخاصة بها، وتدرج المواقع في أريزونا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس إلى البحث والخرائط خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف بيتشاي: نقوم بتضمين تفاصيل، مثل: ما إذا كان الموعد أو الإحالة مطلوبة، أو إذا كان الوصول مقصورًا على مجموعات معينة، أو إذا كان هناك رحلة بالسيارة، على أن تظهر المزيد من الولايات والبلدان لاحقًا.

ولاحظت جوجل أن البيانات المبكرة تُظهر أن الأشخاص الملونين والأشخاص في المجتمعات الريفية لديهم وصول أقل إلى اللقاحات من المجموعات الأخرى.

ولهذه الغاية، خصصت جوجل أيضًا 5 ملايين دولار للمنظمات التي تعالج التفاوتات العرقية والجغرافية بشان لقاحات كورونا.

ويشير إعلان جوجل إلى أنه يمكن استخدام المكاتب في البلدان الأخرى لتطعيمات كورونا، وذلك بالرغم من أن الشركة بدأت في الولايات المتحدة.

يذكر أن عملاقة التكنولوجيا أمازون افتتحت عيادة منبثقة في سياتل على أمل تطعيم 2000 شخص.

وفي رسالة إلى إدارة بايدن الجديدة، تعهدت أمازون أيضًا بجعل مرافقها مكانًا لتطعيم قوتها العاملة البالغ عددها 800 ألف، فيما قالت مايكروسوفت أيضًا: إنها تفتح مبنى فارغًا في مقرها الرئيسي للتلقيح.