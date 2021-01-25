سوني قد تعيد إحياء Xperia Compact هذا العام

دبي - يزن راشد - تشير الأنباء إلى أن شركة سوني قد تعيد إحياء خط Xperia Compact لمحبي الهواتف الصغيرة، وذلك وفقًا لما نشره المسرب الشهير (ستيف همرستوفر) Steve Hemmerstoffer.

ومن المحتمل أن تعود الهواتف الصغيرة إلى الظهور بفضل iPhone 12 Mini من شركة آبل، وكما اتضح، يتم إحياء أحد أكثر الهواتف شعبية أيضًا، حيث تعيد سوني إحياء Xperia Compact لعام 2021.

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف Xperia Compact لعام 2021، الذي لم تكشف سوني عنه بعد، يتطابق من حيث التصميم مع آخر مجموعة من هواتف أندرويد الذكية من سوني، لكن مع بعض التعديلات الطفيفة.

وعند مقارنته بجهاز Xperia 5 على سبيل المثال، فإن الجهاز غير المعلن عنه بعد يحتوي على حافات أرق ويستخدم نتوء على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعد التصميم بسيطًا جدًا ويركز على الحجم الصغير، وبحسب المعلومات، فإن نسخة 2021 من Xperia Compact تأتي بشاشة بقياس 5.5 إنشات، أي أكبر بمقدار 0.1 إنشًا فقط من iPhone 12 Mini.

وتأتي الأبعاد الكلية للهاتف بقياس 140×68.9×8.9 ميليمتر، مما يجعله أكبر قليلاً من آيفون في جميع الأبعاد، لكن ببضعة ميليمترات فقط في كل بُعد.

ويوفر الهاتف منفذًا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، إلى جانب المستشعر السعوي لبصمة الأصابع المضمن في زر الطاقة في الجهة الجانبية، والزر العادي للكاميرا من سوني، والكاميرا المزدوجة في الخلف بمستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل.

وكان آخر Xperia Compact من سوني هو Xperia XZ2 Compact الصادر في عام 2018، الذي كان بالحجم نفسه تقريبًا.

وليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي المواصفات التي تحملها عملية إعادة إحياء هذا الخط في عام 2021 أو الأسعار.

كما ليس من المؤكد متى قد تصدر سوني هذا الهاتف الذي يسهل حمله، وذلك بالرغم من أن التاريخ قد يشير إلى إمكانية الإعلان عنه في شهر فبراير ووصوله في الربيع.

وعلاوة على شائعات انخفاض الإنتاج، فقد ادعى تقرير حديث لشركة أبحاث السوق CIRP أن مبيعات iPhone 12 mini تمثل 6 في المئة فقط من مبيعات iPhone 12 بين شهري أكتوبر ونوفمبر.

وربما يكون هذا قد تغير منذ ذلك الحين، لكن من المحتمل أن تتوجه سوني إلى الجمهور المتخصص، وهم الأشخاص الذين يتوقون إلى هاتف صغير لكن بالميزات الكاملة، ويرفضون شراء آيفون.