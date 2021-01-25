Windows 10x يمنع عمليات إعادة ضبط المصنع غير المصرح بها

دبي - يزن راشد - يأتي نظام التشغيل القادم من شركة مايكروسوفت Windows 10x مع ميزة جديدة تسمى الحماية ضد السرقة مصممة لمنع عمليات إعادة ضبط المصنع غير المصرح بها.

وتمنع الميزة الجديدة اللصوص من مسح الأجهزة المسروقة وإعادة استخدامها.

وإذا تم إلغاء قفل جهاز يعمل بنظام ويندوز 10، فيمكن لأي شخص الانتقال إلى الإعدادات واستخدام ميزة تسمى إعادة تعيين هذا الحاسب من أجل إعادة ضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

وعندما تكون ميزة الحماية ضد السرقة في نظام Windows 10x، فإنه يتعين على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت المرتبط سابقًا بالجهاز أو إدخال رقم التعريف الشخصي قبل إعادة ضبط المصنع للجهاز واستخدامه على أنه جديد.

وتصف مايكروسوفت الميزة في تطبيق الإعدادات: الحماية ضد السرقة تمنع أي شخص آخر من إعادة ضبط جهازك وإعادة استخدامه، وعند تشغيل الحماية ضد السرقة، تحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة مرور حساب مايكروسوفت قبل إعادة ضبط هذا الجهاز وإعادة استخدامه.

ويمكنك إعداد ميزة الحماية ضد السرقة في Windows 10x من خلال الدخول إلى الإعدادات ومن ثم اختيار ميزة الحماية ضد السرقة، مما يحافظ على تشغيل ميزة العثور على جهازي، التي تساعدك في تحديد موقعه.

وبالنظر إلى أنه قد جرى تصميم Windows 10x للأجهزة المحمولة، فإن تمكين الميزة يجعل من الصعب إعادة ضبطها، مما يجعل الأجهزة الجديدة المسروقة هدفًا أقل قيمة للصوص ويسهل عليك استعادته عند سرقته.

واستخدمت مايكروسوفت في عام 2015 ميزة مماثلة باسم حماية إعادة الضبط في Windows Mobile لحماية الأجهزة عند السرقة.

وسيكون من المنطقي أيضًا أن تنقل الشركة هذه الميزة إلى نظام التشغيل ويندوز 10 العادي لتوفير أمان إضافي للأجهزة غير المقفلة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن مايكروسوفت تخطط للقيام بذلك في الوقت الحالي.

ويمثل Windows 10x إصدارًا مبسطًا جديدًا من ويندوز مصممًا للأمان والأداء، وقد أعلنت عنه مايكروسوفت في عام 2019، وتخطط لإطلاقه في ربيع 2021 عبر مجموعة جديدة من الأجهزة.

وكانت العديد من التفاصيل نادرة حتى الآن، لكن بفضل إصدار Windows 10x الذي تم تسريبه في الأسبوع الماضي، أصبح بإمكاننا إلقاء نظرة على النظام التشغيلي وميزاته.