هواتف Galaxy S21 لا تدعم تحديثات أندرويد السلسة

دبي - يزن راشد - بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث أندرويد 11 إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومع ذلك، فإن أحدث هواتفها الذكية الرائدة – Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra – لا تدعم تحديثات أندرويد السلسة.

وتوجد ميزة تحديثات أندرويد السلسة في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد منذ عام 2016، لكن سامسونج لم تنفذها بعد.

وتتيح ميزة تحديثات أندرويد السلسة تثبيت تحديثات البرنامج الثابت الجديد في الخلفية أثناء استخدام الجهاز بشكل نشط.

وعند إعادة التشغيل التالية، يقوم الهاتف أو الجهاز اللوحي بتشغيل البرنامج الثابت الجديد، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ولا يضطرون إلى انتظار شريط التقدم.

ويتم تنفيذ هذه الميزة باستخدام أقسام A/B الافتراضية، التي تشغل مساحة تخزين كبيرة، لتثبيت التحديث في الخلفية أثناء استخدام هاتفك.

وكان من المفترض على نطاق واسع أن جوجل ستطلب دعمًا لطريقة التحديث هذه مع أندرويد 11 كما أثبتت بعض المستندات المسربة، لكن يبدو أن جوجل That is probably what happened. https://t.co/F1ZlvsOU9B



The original claim came from a comment left by a Googler on the AOSP Gerrit before the Android 11 CDD was finalized/made public. So they planned to require it (and a leaked draft I saw did say it was) but walked it back. — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 24, 2021 عن هذا القرار.

ووفقًا لآخر إصدار في شهر يناير 2021، فإن الميزة ليست شرطًا، وتخبر جوجل الشركات المصنعة أنه ينبغي دعمها، ويبدو أن جوجل تراجعت عن هذا المطلب تحت ضغط من صانعي الهواتف الذكية، مثل سامسونج.

ويعني هذا أن هواتف Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra من سامسونج لا تزال تفتقر إلى دعم ميزة تحديثات أندرويد السلسة البالغة من العمر خمس سنوات.

ولاحظ المستخدمون أن الأجهزة تفتقر إلى أي إشارة إلى تحديثات A/B في صورة النظام، وبالنظر إلى تطبيقين، Treble Info و Treble Check، فإن القصة هي نفسها هناك، حيث يتم وضع علامة على افقتار الدعم لميزة التحديثات السلسة.

ويجب أن تؤخذ هذه النتائج بحذر، وذلك لأن التطبيق يشير أيضًا إلى أن Project Treble غير مدعوم، وهو أمر غير صحيح بالنسبة لأي جهاز أندرويد سائد لسنوات وفقًا لمتطلبات جوجل.

ومن المحتمل أن تكون هذه التطبيقات مجرد تقارير خطأ بشأن هذه الأجهزة أو قد يكون هناك شيئًا ما مع بنية برامج سامسونج الحالية.