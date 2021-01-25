شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية مشاركة موقعك الجغرافي مع أي شخص باستخدام "خرائط جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أعلن واتس آب عن سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به، كان هناك ضجة مستمرة حول كيفية اهتمام الناس بالتطبيقات المنافسة - مثل Signal - وكيف تختلف هذه التطبيقات الثلاثة، لا سيما فيما يتعلق بالميزات التي تقدمها، لكن قد يعني التخلص من واتس آب التخلي عن ميزاته أيضًا وإحدى الميزات عالية الاستخدام في واتس آب هي مشاركة الموقع المباشر التي تتيح للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الآخرين لفترة زمنية محددة.

لكن لحسن الحظ، تتوفر هذه الميزة على "خرائط جوجل" أيضًا، وبما أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية يستخدمون "خرائط جوجل" بانتظام، فمن المنطقي استخدام ميزة مشاركة الموقع المباشر على هذا التطبيق نفسه، وفيما يلى كيفية مشاركة موقعك في الوقت الفعلي مع الآخرين باستخدام "خرائط جوجل":

1. افتح "خرائط جوجل" وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

3. اضغط على مشاركة الموقع.

4.انقر فوق ملف تعريف الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه.

5.بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا النقر فوق نسخ إلى الحافظة وبعد ذلك يتم نسخ ارتباط إلى موقعك.

6.الصق الرابط في رسالة في نصك أو بريدك الإلكتروني أو أي تطبيق مراسلة آخر وأرسله إلى الشخص الذي تريد مشاركة موقعك معه.

7.اختر المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها.

8. اضغط على مشاركة.