شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر تتوقع زيادة الإنفاق العالمى على التكنولوجيا مع استمرار الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع تقرير صادر عن مؤسسة جارتنر للأبحاث، زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بقوة في عام 2021، مع توقع عودة جميع القطاعات إلى النمو، على أن يرتفع النمو بنسبة 6.2%في عام 2021، ليصل إلى إجمالي 3.9 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة الإنفاق في جميع المجالات.

ونقل موقع techradar عن جارتنر توقعها، ظهور برامج المؤسسات أكبر انتعاش، حيث تنمو بنسبة 8.8% في عام 2021، كما تم إعداد أنظمة مراكز البيانات والأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات لعام أفضل.

وكانت العديد من المنظمات قد خفضت نفقات تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير العام الماضي في ضوء جائحة فيروس كورونا، واختارت التركيز على التكنولوجيا والخدمات ذات المهام الحرجة، ونتيجة لذلك، انخفض الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.2%خلال عام 2020.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث في جارتنر: "هناك مجموعة من العوامل تدفع سوق الأجهزة إلى الزيادة مع استمرار البلدان في التعليم عن بعد خلال هذا العام، كذلك سيكون هناك طلب على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للطلاب، وبالمثل، تعمل المؤسسات على تصنيع العمل عن بعد للموظفين مع استمرت، الحجر الصحي، كما أن استقرار الميزانية يسمح لرؤساء تقنية المعلومات بإعادة الاستثمار في الأصول التي تعرضت للعرق في عام 2020. "

وذكر تقرير جارتنر انه مع استعداد COVID-19 لإجراء تغييرات دائمة على مشهد الأعمال، ستستمر العديد من الشركات في تكثيف جهود التحول الرقمي في السنوات القادمة.

وتتوقع مؤسسة Gartner أن تظل نفقات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالعمل عن بُعد من أولوياتها ة، لتصل إلى 332.9 مليار دولار في عام 2021 ، بزيادة 4.9%مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن يعود الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2022 على الأقل، فمن المرجح أن تعمل العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، والتشغيل الآلي المفرط، وتجربة العملاء، وتطبيقات الأعمال الأساسية.