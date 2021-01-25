شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iOS 15 لن يدعم هذه الموديلات من هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل التقنية العملاقة ستكشف النقاب عن تحديث iOS 15 في يونيو من هذا العام، وكشف تقرير جديد الآن أن هذا الإصدار الأخير من النظام لن يصل إلى بعض أجهزة أيفون القديمة، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع الويب الفرنسي iPhoneSoft ، فلن يحصل كلا iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone SE الأصلي على آخر تحديث للبرنامج.

وهذا يعني أن سلسلة iPhone 7 والإصدارات الأحدث ستحصل على تحديث iOS 15، كما يضيف التقرير أيضًا أنه إلى جانب أجهزة أيفون، لن تحصل بعض أجهزة iPad أيضًا على تحديث iPadOS 15، حيث قد يسقط iPadOS 15 دعمه لأجهزة iPad mini 4 (2015) و iPad Air 2 (2014) و iPad 5 (2017) المجهزة بشرائح A8 و A8X و A9 على التوالي.

وإذا كنت تستخدم أيًا من أجهزة أيفون أو iPad القديمة، فلن تتمكن من استخدام الميزات الجديدة وتغييرات الأمان التي تقدمها أبل في إصدار البرنامج القادم، وعادةً ما يكشف العملاق ومقره كوبرتينو عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص به في WWDC في يونيو، وفي العام الماضي، عقدت الشركة حدثًا افتراضيًا للكشف عن iOS 14 بسبب حالة الوباء.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت أبل تحديثات iOS 14.4 و iPadOS 14.4 يمكن الوصول إلى التحديث من مركز مطوري أبل، وبفضل الميزات الجديدة، تعمل أبل على تسهيل استخدام HomePod mini مع جهاز أيفون الخاص بك، كما يحتوي تحديث iOS 14.4 على ميزة جديدة لجهاز HomePod mini تستخدم شريحة U1 الخاصة بمكبر الصوت.

كما يجلب التحديث أيضًا بعض الميزات الجديدة على تطبيق أبل Watch مثل "Time to Walk" و "Add Newest Workouts to Watch".