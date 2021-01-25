شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: الشركة ستفتح مكاتبها لتكون مراكز للتلقيح الجماعى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي الهندي الأمريكي لشركة جوجل، أن عملاق التكنولوجيا سيفتح مكاتبه في الولايات المتحدة لتكون بمثابة مواقع تلقيح جماعي لـ COVID-19 وخصص أكثر من 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز تعليم اللقاحات.

وقال مسئول في الشركة إن جوجل تبحث في البداية في مساحات المكاتب داخل الولايات المتحدة، لكنها منفتحة للقيام بالمثل في البلدان الأخرى أيضًا، وقال بيتشاى في إحدى منشوراته على المدونة الرسمية لجوجل "نعلن اليوم أننا سنفتح مساحات في جوجل لتكون بمثابة مواقع تلقيح جماعي، ونلتزم بأكثر من 150 مليون دولار أمريكي لتعزيز تعليم اللقاحات والتوزيع العادل، وتسهيل العثور على مكان وزمان الحصول على لقاح".

وقال: "زادت عمليات البحث عن" اللقاحات القريبة مني "بمقدار 5 أضعاف منذ بداية العام، ونريد التأكد من أننا نقدم إجابات مناسبة محليًا وفي الوقت المناسب"، وقال بيتشاي، إنه للمساعدة في جهود التطعيم الجماعية، بدءًا من الولايات المتحدة، ستتيح جوجل مرافق مختارة - مثل المباني ومواقف السيارات والمساحات المفتوحة - لأي شخص مؤهل للحصول على اللقاح بناءً على إرشادات الولاية والمحلية.

واستكمل "سنبدأ بالشراكة مع مزود الرعاية الصحية One Medical وسلطات الصحة العامة لفتح مواقع، عند الحاجة، في لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا؛ كيركلاند، واشنطن، ومدينة نيويورك، مع خطط للتوسع على المستوى الوطني"، وأضاف بيتشاي أن جوجل تعمل مع المسؤولين المحليين لتحديد متى يمكن فتح المواقع بناءً على توافر اللقاح.

وتعد الولايات المتحدة هي الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل أكثر من 25 مليون حالة إصابة بفيروس COVID-19 في البلاد، كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 417000، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وقال إنه منذ بداية الوباء، ساعدت جوجل أكثر من 100 وكالة حكومية ومنظمة غير حكومية عالمية في تنفيذ إعلانات صحية مهمة للخدمة العامة من خلال برنامج Ad Grants للإغاثة من الأزمات.

وقال بيتشاى "اليوم، نعلن عن 100 مليون دولار أمريكي إضافية كمنح إعلانية لمؤسسة CDC، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، وسنستثمر 50 مليون دولار أمريكي أخرى بالشراكة مع وكالات الصحة العامة للوصول إلى المجتمعات المحرومة من خلال المحتوى والمعلومات المتعلقة باللقاح ".