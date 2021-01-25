شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 3 تطبيقات مراسلة مجانية يمكنك تحميلها الآن من متجر HUAWEI AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن أفضل التطبيقات المجانية للمراسلة والدردشة... إليك أفضل تطبيقات المراسلة المتوفرة على متجر HUAWEI AppGallery الآن. تعتبر تطبيقات Botim، وImo وMoya من أقوى تطبيقات المراسلة الموجودة على منصة HUAWEI AppGallery، والتى تندرج تحت فئة "الاتصالات" لتسجيلها أكبر عدد من التنزيلات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعد تطبيقات المراسلة الآتية متوافقة وقابلة للاستخدام بالكامل مع برامج خدمة هواتف هواوى Service) Huawei Mobile) وبالتالى تقدم تجربة سلسة وخدمة ذات جودة للمستخدم. ويعكس هذا التزام هواوى بتطوير منصة تطبيقاته باستمرار لتوفير المستخدمين بتطبيقات مبتكرة وعالية الجودة تلبى احتياجاتهم وتعزز تجربة المستخدم بشكل عام.

يعمل تطبيق BOTIM على التقريب بين أفراد أسرتك وأصدقائك من خلال مكالمات صوتية وفيديو عالية الدقة مجانية، فهو تطبيق مجانى للمكالمات والمراسلة فى جميع أنحاء العالم للجميع، لتكون أقرب من عائلتك وأصدقائك أكثر من أى وقت مضى. ويدعم التطبيق الفيديو والصوت الدعوة بين مستخدمى BOTIM وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتيح لك إرسال رسائل نصية، والصور وأشرطة الفيديو القصيرة.

وتعد imo منصة عالمية للاتصالات الفورية تهدف إلى توفير للناس طريقة اتصال تفاعلية ومرحة. ومن خلال خدمات الاتصالات السمعية والبصرية التى يمكن الوصول إليها، والمحتوى الغنى المتعدد وغيرها من الميزات مثل الألعاب، تربط منصة imo أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة، عبر أكثر من 150 دولة حول العالم. وفيما يخص Moya، فهو تطبيق مجانى لتصفح الرسائل الفورية والمكالمات بالفيديو وأكثر من ذلك. لا وقت لك للبث؟ لا تقلق! يعمل تطبيق Moya فى جميع البلدان وهو لا يستهلك البيانات.

ويقدم متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، ثالث أكبر منصة عالميا من شركة هواوى مع أكثر من 96,000 تطبيق متوفر فى جميع الفئات، مجموعة واسعة من التطبيقات المتنوعة تمكن المستخدمين من استخدام هذه التطبيقات بسلاسة مع حماية شاملة لخصوصيتهم وأمان بياناتهم.

وتقوم منصة HUAWEI AppGallery باستخدام أعلى مستوى من الحماية لبيانات المستخدمين وخصوصيتهم، حيث لا تتم معالجة المعلومات الشخصية للمستخدم خارج جهاز المستخدم، مما يمنح تحكمًا كاملًا فى البيانات. علاوة على ذلك، بفضل خدمات HUAWEI EMUI المدرجة على هواتف هواوى الذكية، يتمتع المستخدمون بتحكم كامل فى إذن استخدام التطبيقات.

وتحرص هواوى على تعزيز تجربة المستخدم لتقديم حياة أكثر ذكاءً لتتناسب مع نمط حياة المستهلك، لذا تعمل على تطوير متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery ليصبح منصة شاملة للتطبيقات لكل مستخدمى هواتف هواوى، حيث تعمل هواوى مع الشركات والمطورين لإضافة التطبيقات المحلية الشهيرة لمنصتها، حيث أعلنت مؤخرًا عن تواجد تطبيقات التسوق الإلكترونى مثل سوق ونون وجوميا، إلى جانب تطبيق الموسيقى "أنغامي". وتضم منصة HUAWEI AppGallery أيضًا تطبيقات البنوك الكبرى فى مصر، ومنها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى CIB