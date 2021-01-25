شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ESPN ترد مبالغ للمستخدمين إثر عطل أثناء مشاهدة بطولة لفنون القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ESPN Plus إنها ستصدر المبالغ المستردة الجزئية للعملاء الذين دفعوا مقابل مشاهدة عرض بطولة القتال غير المحدود UFC بسبب مشاكل فنية وفقا لما نقله the Verge.

كانت مباراة كونور مكجريجور ضد داستن بويرير هي المباراة الرئيسية لبطاقة UFC 257 الرئيسية، والتي كان من المقرر أن تبدأ في حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي السبت الماضي.

وللمشاهدة، يدفع مشتركو ESPN Plus، نحو 59.99 دولارًا سنويًا مقابل خدمة البث، 69.99 دولارًا لهذا الحدث، لكن المستخدمين في الولايات المتحدة بدأوا في الإبلاغ عن تعتيم على تطبيق ESPN Plus واستمر خلال بعض المعارك على البطاقة الرئيسية.

وقال متحدث باسم ديزني، التي تمتلك ESPN ، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge، إن الشركة كانت "على دراية بأن مشكلة فنية منعت جزءًا من المستخدمين من الوصول إلى الجزء الأول من الحدث بعرض ESPN + ، ونحن نعتذر عن تلك التجربة. لقد عملنا في أسرع وقت ممكن لتحديد المشكلة وحلها ".

ولم يذكر المتحدث الرسمي ما هي المشكلة المحددة، لكنها أثرت على بعض المستخدمين في غرب الولايات المتحدة وتم حلها وفقًا للشركة، في الوقت المناسب لمشاهدة البطولة، حيث تأثر المستخدمون ما بين بضع دقائق إلى أكثر من ساعة.

وتقول الشركة إنها ستقدم مبالغ مستردة جزئية للمستخدمين المتأثرين بالانقطاع، وسيحتاج العملاء الذين دفعوا ثمن المعركة من خلال منصة تابعة لجهة خارجية مثل Apple أو Roku أو Google أو Amazon ، إلى طلب استرداد الأموال من المنصة، لكن Disney / ESPN تقول إنها ستعمل مع تلك الشركات في عملية استرداد الأموال.