شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Kuaishou تخطط لجمع 5.42 مليار دولار فى اكتتاب هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة الفيديو الصينية على الإنترنت Kuaishou Technology إلى جمع 4.95 مليار دولار إلى 5.42 مليار دولار في طرح عام أولي (IPO) سيكون الأكبر في هونج كونج منذ أكثر من عام، وفقًا لورقة الشروط التي استعرضتها رويترز.

تظهر ورقة الشروط على موقع الفيديو عبر الإنترنت، المدعوم من Tencent Holdings Ltd ، سعر 365.2 مليون سهم بسعر يتراوح بين 105 دولارات هونج كونج و 115 دولارًا لكل سهم، ولم يرد كويشو على الفور على طلب للتعليق.

وهناك ما يسمى بخيار greenshoe لبيع 54.78 مليون سهم أخرى في 30 يومًا بعد الإدراج، مما قد يؤدي إلى رفع المبلغ الإجمالي إلى 5.7 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار.

وأظهرت ورقة الشروط أن الاكتتاب العام سيقدر كوايشو بما يتراوح بين 55.6 مليار دولار و 60 مليار دولار، إذا تم بيع الأسهم الإضافية ، فسترتفع القيمة السوقية إلى 56.3 مليار دولار إلى 61.7 مليار دولار.

وبلغت قيمة الشركة 30 مليار دولار بعد أن جمعت 3 مليارات دولار من الداعمين في أواخر عام 2019.

وأظهرت صحيفة الشروط أن عشرة مساهمين بقيادة كابيتال جروب أصبحوا مستثمرين أساسيين يمثلون نحو 2.45 مليار دولار.

إذا جمعت Kuaishou 6.2 مليار دولار، فسوف تتفوق على أحدث طرح عام أولي في هونج كونج والذي كان طرح شركة Budweiser Brewing Company بقيمة 5.75 مليار دولار في سبتمبر 2019.

علاوة على ذلك، جمعت شركة China Tower Corp 7.4 مليار دولار في أغسطس 2018، وستكون صفقة Kuaishou ، في نهاية المطاف، أكبر طرح عام أولي في العالم لشركة رقمية منذ أن جمعت Uber Technologies 8.1 مليار دولار في مايو 2019.

تُشغل Kuaishou ، التي تعني "اليد السريعة" باللغة الصينية، تطبيقات تتيح للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو بالإضافة إلى برامج البث المباشر التي يمكن للبائعين من خلالها الترويج لمنتجات المستهلكين.

وسيتم تحديد سعر الاكتتاب النهائي يوم الجمعة وسيبدأ تداول أسهم Kuaishou في بورصة هونج كونج في 5 فبراير.

وسجلت Kuaishou إيرادات معدلة قدرها 40.6 مليار يوان (6.27 مليار دولار) في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر من العام الماضي وخسارة معدلة قدرها 7.2 مليار يوان ، وفقًا لإيداعاتها في بورصة هونج كونج.

قال سوميت سينج، رئيس الأبحاث في Aequitas ، الذي ينشر على منصة Smartkarma: "اعتادت الشركة تحقيق ربح ، لكنها زادت من إنفاقها على المبيعات والتسويق في عام 2019 وتعرضت لخسارة".

وقال "هذا الإنفاق يجب أن يعود إلى طبيعته خلال السنوات القليلة المقبلة وسيعود إلى الوضع الأسود، إذا سمحت المنافسة".

"من وجهة نظرنا، لا يزال النظر إلى مكان تداول أقرانهم المحليين والدوليين في كوايشو يوفر ارتفاعًا جيدًا من سعر الاكتتاب العام.