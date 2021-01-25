بالفيديو: لتجنب البتر … ابتكار جهاز يعالج الجروح المزمنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 07:04 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 4:28 مساءً

في محاولة لتجنب تفاقم الجروح المزمنة والوصول إلى مرحلة بتر عضو من أعضاء الجسم، طوّرت شركة DCare Medical الكندية لمنتجات الطب التجديدي جهازا ثوريا لعلاج الجروح المزمنة التي يصعب شفاؤها.

وذكر موقع EIN Presswire، اليوم الإثنين، أن الشركة الكندية صممت جهازها المبتكر SoeWound، مع تقنية الأكسجة لعلاج الجروح عبر تعريض المنطقة المصابة إلى 100% من الأكسجين لتسريع شفائها.

وصنع وصمم الجهاز شركة SOE-Health البريطانية للصناعات الطبية، حيث تعاونت الشركتان في إنشاء هذا المشروع المثير.

وأظهرت تجارب الجهاز على عينة من المرضى أنه قلل من العدوى البكتيرية في موقع الجروح وزاد من أكسجة الأنسجة، مما سمح بشفاء هذه الجروح بشكل أفضل وأسرع من العلاجات الأخرى المستخدمة.

وقال الدكتور إيهاب تادرس مدير الشركة الكندية إن الجهاز إضافة رائعة للعلاجات الأخرى المستخدمة للجروح التي يصعب التئامها.

ومن الجروح غير القابلة للشفاء تلك الناجمة عن الالتهابات الجرثومية والتي تصيب مرضى السكري، فهي إذا تركت دون علاج قد تؤدي إلى بتر جزء من القدم.

ويمكن الوقاية من هذه الحالة وإنقاذ أطراف مرضى السكري حول العالم من البتر باستخدام الطب التجديدي.

كما يعالج الطب التجديدي الأنسجة أو الأعضاء التالفة بسبب الأمراض المختلفة أو المشاكل الخلقية أو الصدمات.