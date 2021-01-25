تكنولوجيا: هواوي تؤكد على عدم صحة تقرير رويترز حول بيع علامات Mate وP التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت العملاق الصيني بيان رسمي اليوم رداً على ما جاء في تقرير رويترز حول بدء محادثات لبيع علامات الشركة التجارية المميزة من هواتف Mate وP، كما أكدت على إستمرار الشركة في المنافسة في سوق الهاتف.

نشرت شبكة رويترز الإخبارية مؤخراً تقرير أشارت من خلاله إلى محادثات بدأت بين شركة هواوي وواحدة من شركات الإتصالات بهدف بيع اثنان من علامات الشركة للهواتف المميزة Mate وP، كما أشار التقرير إلى توقعات بخروج هواوي من المنافسة في سوق الهاتف.

ولقد أشار تقرير سابق من رويترز نشر خلال شهر أكتوبر إلى أن هواوي تخطط لبيع علامتها التجارية الفرعية Honor، ورغم رفض هواوي تأكيد ما جاء في التقرير إلى أن العملاق الصيني أعلنت بشكل مؤكد لاحقاً على بيع العلامة التجارية رسمياً.

ورغم تأكيد شبكة روتيرز على ما جاء في تقرير اليوم حول خطط هواوي لبيع اثنان من العلامات المميزة من هواتف الشركة، إلا أن هواوي نفت ما جاء في التقرير مؤكد إستمرار الشركة على تطوير الهواتف الذكية، دون أن نوضح الكثير من التفاصيل حول خططها القادمة.

من جانب أخر تواجه شركة هواوي الكثير من القيود والعقبات لدعم سلسلة هواتفها المميزة برقاقات المعالج، بشكل خاص مع وقف إنتاج الشركة من سلسلة معالجات Kirin، أيضاً إلى جانب القيود التي تفرض على كلاً من شركة كوالكوم وMediaTek والتي تمنع توريد الرقاقات المميزة لشركة هواوي.

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