تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم الإصدار الجديد من هواتف شاومي MI MIX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف شاومي القادم Mi Mix 4، الذي يظهر بتصميم منزلق وشاشة مرنة.

سجلت شركة شاومي مؤخراً براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية المميزة بالشاشة المرنة، حيث يتميز الهاتف الذي يظهر في الصور ثلاثية الأبعاد بشاشة منزلقة ومرنة، مع كاميرة سيلفي محجوبة في وحدة مستقلة.

تشير التوقعات إلى أن الهاتف الذي يظهر في براءة الإختراع هو إصدار شاومي القادم من سلسلة Mi Mix والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Mi Mix 4.

ومن المقرر أن يتميز تصميم هاتف Mi Mix 4 بشاشة مرنة تشغل اللوحة الأمامية من الهاتف بشكل كامل، كما تمتد أيضاً على اللوحة الخلفية من الهاتف.

أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية محجوبة إلى حد ما، حيث تظهر عند تحريك الشاشة الأمامية إلى الأسفل لتنشيط الكاميرة، كما تحاكي آلية إنزلاق الشاشة في Mi Mix 4 إصدار شاومي السابق Mi Mix 3، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بشاشة مرنة مطوية إلى الجزء الخلفي من الهاتف.

أيضاً يمكن تحريك الشاشة عبر النقر أو عن طريق الصوت، كما يمكن إستخدام جزء من الشاشة الخلفية لإلتقاط صور سيلفي بالكاميرة الخلفية.

يذكر أن الصور ثلاثية الأبعاد صممت عبر Sarang Sheth في LetsGoDigital، حيث ترتكز هذه الصور على وثائق براءة الإختراع التي سجلت من شاومي خلال الفترة الماضية.

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