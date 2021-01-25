تحديث جديد لـ”غوغل” مخصص للهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 02:02 مساءً - كشف تقارير تقنية حديثة، أن مخطط شركة غوغل الأمريكية تستعد لطرح تحديث جديد لمحرك بحثها الأشهر في العالم مخصص لأصحاب الهواتف الذكية.

ووفقا لما كشفه موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، فإن هذا التحديث سيجعل من السهل البحث عبر محرك بحث جوجل على الهواتف الذكية.

وسيركز التحديث الجديد على نتائج البحث عبر “جوجل”، وليس أي رتوش أخرى، بنص أكبر وظلال أقل واستهداف أكبر للألوان كي تفرق لك بين الأخبار أو النتيجة المستهدفة.

كما أضافت جوجل المزيد من الصور المرتبطة بنتيجة البحث، والمرفقة بتوقيع الشركة صاحبة الصورة.

وأقرت جوجل في إعلانها أن عمليات البحث عبر الهواتف الذكية، تعتمد في المقام الأول على السرعة، لذلك قررت إجراء تلك التغييرات الكبرى في محرك بحثها.

ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى كل مستخدمي الهواتف الذكية في وقت قريب عاجل.

وقالت أيلين تشينج، التي قادت عملية إعادة التصميم: “أردنا الرجوع خطوة إلى الوراء لكي نبسط الأمور بعض الشيء ويتمكن الأشخاص من العثور على ما يبحثون عنه بشكل أسرع وأكثر سهولة”.

وأوضحت أن تحقيق الاتساق في وقت وكيفية استخدام الخطوط في البحث أمر مهم أيضًا، مما يساعد الأشخاص أيضًا في تحليل المعلومات بكفاءة أكبر.

وتشتمل إعادة التصميم على نص أكبر وأكثر جرأة يُقصد به أن يكون أسهل في المسح الضوئي بسرعة، إلى جانب رؤية المزيد من خطوط جوجل، المستخدمة في أندرويد وجيميل، في النتائج.

وتشغل نتائج البحث أيضًا مساحة أكبر من شاشتك وتمتد من الحافة إلى الحافة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تقليل الظلال، مما يجعل من السهل عليك تحديد النتيجة التي تبحث عنها وتوفير مساحة بصرية.

وتستخدم جوجل أيضًا الألوان لإبراز ما هو مهم، ويمكن للشركة استخدام الألوان لتوجيه المستخدمين إلى المعلومات من خلال عرض النتائج على خلفية نظيفة.

وتقول جوجل أيضًا: إن إعادة التصميم تستخدم اللون بشكل أكثر تعمدًا للمساعدة في إبراز المعلومات المهمة دون تشتيت الانتباه.

ويبدو أن التصميم الجديد يضع مزيدًا من المعلومات في أعلى الصفحة ويقلل من بعض الفوضى المرئية، التي نأمل أن تجعل النتائج أسهل في التحليل دون إجبارك على التمرير لأسفل كثيرًا للعثور على ما تبحث عنه.

وتقول جوجل: إن إعادة التصميم ستطرح في الأيام المقبلة، وقالت تشينج: إعادة التفكير في التصميم المرئي لشيء مثل البحث أمر معقد حقًا.

وأضافت: هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى مدى تطور بحث جوجل، ونحن لا ننظم معلومات الويب فحسب، بل كل المعلومات حول العالم، وقد بدأنا بتنظيم صفحات الويب، لكن يوجد الآن الكثير من التنوع في أنواع المحتوى والمعلومات لدينا للمساعدة في فهمها.