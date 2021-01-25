تكنولوجيا: هواوي تبدأ محادثات لبيع علامات P و Mate التجارية من هواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير الصادرة من شبكة رويترز الإخبارية على أن شركة هواوي بدأت في إجراء محادثات لبيع اثنان من علامات الشركة المميزة في الهواتف الذكية وهما P و Mate.

كشف تقرير جديد من رويترز عن المؤشرات الأولى التي قد تشير إلى إستعداد هواوي للخروج من المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، حيث أشار التقرير الذي إستند على مصادر داخلية من هواوي إلى أن العملاق الصيني في طريقها للتخلي عن أبرز العلامات التجارية المميزة في الهواتف الذكية.

ولقد أكد مصدر المعلومات الجديدة لشبكة رويترز على أن هواوي تجري محادثات مع واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات الإتصالات في العالم، إلا أن هوية الشركة غير واضحة حتى الآن، نظراً لسرية المحادثات.

كما أكد تقرير رويترز على أن شركة هواوي قد بدأت في إستكشاف الخيارات المتاحة لبيع العلامات التجارية للشركة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث وضعت العملاق الصيني تقييم لآداء علامات P و Mate في الأسواق خلال الفترة الماضية.

ولقد أوضح تقييم هواوي أن إصدارات الشركة من هواتف P و Mate المميزة حققت شحنات 39.7 مليون وحدة ما بين الربع الثالث من عام 2019 إلى الربع الثالث من 2020.

من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن المحادثات مازالت في مراحلها الأولى في الوقت الحالي، لذا قد لا تنتهي المحادثات بعميلة بيع العلامات التجارية بالفعل، بشكل خاص مع محاولات هواوي لتصنيع رقاقات Kirin من جديد.

يذكر أن هواوي قد أصدرت بيان رسمي تنفي من خلاله صحة هذه المعلومات، مؤكدة على أن الشركة لا نية لديها في بيع العلامات التجارية، دون أن تقدم العملاق الصيني أي تفاصيل عن خططها القادمة.

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