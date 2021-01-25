تكنولوجيا: جوجل تدعم تطبيق Google Search بتصميم جديد للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة جوجل لدفع تحديث جديد لتطبيق Google Search المخصص للهواتف الذكية، والذي يأتي بتصميم جديد يدعم التركيز بشكل أفضل على عرض المعلومات والنصوص بتجربة سلسلة وواضحة للقراءة.

تقدم عملاق البحث الإصدار الجديد من تطبيق نتائج بحث جوجل خلال الأيام المقبلة بتصميم جديد لدعم مستخدمي التطبيق على الهواتف الذكية بكفاءة وآداء أفضل، بشكل خاص لمستخدمي هواتف الأندوريد.

يحرص مطوري تطبيق Google Search على تطوير واجهة التطبيق لدعم المستخدمين بتجربة أفضل في البحث، حيث يأتي التحديث القادم من التطبيق بميزة التركيز على المعلومات التي تعرض على الشاشة من خلال إضافة ألوان تدعم المستخدم بتجربة سلسة في قراءة النصوص.

أيضاً من خلال التصميم الجديد لواجهة تطبيق Google Search تقدم جوجل عناصر أكثر وضوحاً للمستخدمين للوصول إلى نتائج البحث دون تشويش.

أيضاً تدعم الخلفية الواضحة إبراز المعلومات المميزة بالألوان بشكل أفضل، بشكل خاص مع نصوص بخط أوضح وأكبر، أيضاً تقدم واجهة التطبيق عرض لنتائج البحث من الحافة إلى الحافة لدعم المستخدم بمساحة أفضل لتصفح نتائج البحث.

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