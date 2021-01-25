إيرادات 'أبل' تتجاوز 100 مليار دولار.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شركة "أبل"، اليوم الاثنين، نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من 2020 ظهر الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تحقق الشركة إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بدعم من المبيعات القوية لأحدث إصداراتها "آيفون12".

كما ارتفعت مبيعات أجهزة "أيباد وماك" بنحو كبير خلال جائحة كورونا، بسبب زيادة أعداد العاملين عن بعد وطلاب التعليم عن بعد، فضلا عن تقلص مبيعات هواوي لصالح "أيفون" عقب العقوبات الأمريكية على الصين، بحسب موقع "ماركت ووتش".

ومن المتوقع أن تصل إيرادات "آبل" من مبيعات “آيفون” مستوى 59.58 مليار دولار مقابل 55.96 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

ووفقًا للتقديرات، فإن نصيب سهم "آبل" من الأرباح سيبلغ 1.41 دولار عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، مقابل 1.25 دولار للسهم خلال نفس الفترة من 2019.

وفي سياق منفصل، حذرت شركة "آبل" من وضع جوال "آيفون 12" والاكسسوارات الخاصة به، بالقرب من أجهزة تنظيم ضربات القلب التي يعتمد عليها المرضى والمزروعة بأجسامهم، بسبب تعارض هذه الأجهزة مع المغناطيس وأجهزة الراديو، بعدما حذر الأطباء من ذلك مؤخرًا، حيث وجدت الاختبارات أن الجوال أوقف الجهاز المزروع بجسم المريض عن العمل بشكل مؤقت عند اقترابه منه.

وأوصت الشركة أن يبقى مرضى القلب على مسافة قدرها 15 سنتيمترًا مع الجوالات عند الاستخدام، وما لا يقل عن 30 سنتيمترًا عند الشحن اللاسلكي.