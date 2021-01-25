شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المصنعة لصوفيا تخطط زيادة إنتاج الروبوت بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الشركة المصنفة للروبوت صوفيا إنتاج الروبوتات بكميات كبيرة مع نهاية العام، قال Hanson Robotics ، ومقره هونج كونج، إن أربعة نماذج، بما في ذلك Sophia ، ستبدأ في طرح المصانع في النصف الأول من عام 2021 ، تمامًا كما توقع الباحثون أن الوباء سيفتح فرصًا جديدة لصناعة الروبوتات.

وتقول صوفيا وهي تقوم بجولة في مختبرها في هونج كونج: "يمكن للروبوتات الاجتماعية مثلي أن تعتني بالمرضى أو كبار السن"، "يمكنني المساعدة في التواصل وتقديم العلاج وتوفير التحفيز الاجتماعي ، حتى في المواقف الصعبة."

ومنذ أن تم الكشف عنها في عام 2016 ، أصبحت صوفيا - الروبوت الشبيه بالبشر، الآن لدى الشركة التي تقف وراءها رؤية جديدة: إنتاج الروبوتات بكميات كبيرة بحلول نهاية العام.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي ديفيد هانسون وهو يقف محاطًا برؤوس الروبوت في مختبره: "سيحتاج عالم COVID-19 إلى المزيد والمزيد من الأتمتة للحفاظ على سلامة الناس".

يعتقد هانسون أن الحلول الروبوتية للوباء لا تقتصر على الرعاية الصحية، ولكنها يمكن أن تساعد العملاء في صناعات مثل البيع بالتجزئة وشركات الطيران أيضًا.

وأضاف: "روبوتات صوفيا وهانسون فريدة من نوعها لكونها شبيهة بالإنسان"، "يمكن أن يكون ذلك مفيدًا جدًا خلال هذه الأوقات حيث يكون الناس منعزلين اجتماعياً بشكل رهيب."

قال هانسون إنه يهدف إلى بيع "آلاف" الروبوتات في عام 2021، الكبيرة والصغيرة، دون تقديم رقم محدد.

قال أستاذ الروبوتات الاجتماعية يوهان هورن، الذي تضمنت أبحاثه العمل مع صوفيا، إنه على الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال في مهدها نسبيًا، إلا أن الوباء يمكن أن يسرع العلاقة بين البشر والروبوتات.

قال هورن من جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية: "يمكنني أن أستنتج أن الوباء سيساعدنا بالفعل في الحصول على الروبوتات في وقت مبكر من السوق لأن الناس يبدأون في إدراك أنه لا توجد طريقة أخرى".

تطلق Hanson Robotics هذا العام روبوتًا يسمى Grace، تم تطويره لقطاع الرعاية الصحية.

تساعد منتجات اللاعبين الكبار الآخرين في الصناعة في مكافحة الوباء أيضًا، تم نشر روبوت Pepper الخاص بشركة SoftBank Robotics لاكتشاف الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة، في الصين، ساعدت شركة CloudMinds للروبوتات في إنشاء مستشفى ميداني يديره الروبوت أثناء تفشي فيروس كورونا في ووهان.

كان استخدام الروبوتات في ازدياد قبل انتشار الوباء، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للروبوتات، قفزت المبيعات العالمية لروبوتات الخدمة الاحترافية بالفعل بنسبة 32% لتصل إلى 11.2 مليار دولار بين عامي 2018 و 2019.