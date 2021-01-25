تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo A55 5G بمعالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo A55 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 700، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر 245 دولار.

ينطلق هاتف Oppo A55 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس، ومعدل تحديث 60Hz في الشاشة، كما يضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

كما ينطلق هاتف Oppo A55 5G برقاقة معالج Dimensity 700 التي تضم أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.2 GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 لكفاءة الآداء بسرعة 2GHz، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يتميز هاتف Oppo A55 5G بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميحا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، على أن يدعم أحدهم عمق التصوير في نمط portrait.

ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل بالحركة البطيئة، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh عبر منفذ USB-C، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف في زر التشغيل الرئيسي، على أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني اليوم بسعر 245 دولار.

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