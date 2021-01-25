شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق مركبة فضائية قياسية فى برنامج تقاسم الرحلات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ مخضرم من شركة سبيس إكس لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك 143 مركبة فضائية إلى الفضاء، وهو رقم قياسي جديد لمعظم سفن الفضاء المنتشرة في مهمة واحدة، وفقًا للشركة.

وانطلق صاروخ فالكون 9 في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مجمع الإطلاق الفضائي رقم 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وقالت الشركة إن الطائرة حلقت جنوبا على طول الساحل الشرقي لفلوريدا في طريقها إلى الفضاء.

ونقل الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام 133مركبة فضائية تجارية وحكومية و10 أقمار صناعية من Starlink إلى الفضاء - وهو جزء من برنامج SmallSat Rideshare التابع للشركة، والذي يوفر الوصول إلى الفضاء لمشغلي الأقمار الصناعية الصغيرة الذين يسعون إلى رحلة موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار، وفقًا للشركة.

وأجلت SpaceX الإطلاق يومًا بسبب الطقس غير المواتي.

في 22 يناير، كتب ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Inc، على Twitter: "إطلاق العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدًا، متحمس لتقديم وصول منخفض التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة! "

أطلقت شركة سبيس إكس في السابق لتدور حول أكثر من 800 قمر صناعي من عدة آلاف مطلوبة لتقديم خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض على مستوى العالم، وهو استثمار تقدر قيمته بـ10مليارات دولار يمكن أن يولد 30 مليار دولار سنويًا للمساعدة في تمويل برنامج صاروخ ماسك بين الكواكب، المسمى Starship.