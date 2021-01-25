تكنولوجيا: إعلان تشويقي لسلسلة Redmi Note 10 إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك Lu Weibing المدير العام لشركة Redmi إعلان تشويقي لسلسلة Redmi Note 10 القادمة من الشركة إستعداداً للإعلان المرتقب.

تستعد شركة شاومي لإطلاق جيل جديد من منتجات علامة Redmi التجارية التي تشمل سلسلة Redmi Note 10 إلى جانب جهاز حاسب محمول جديد بعنوان Redmibook Pro.

كانت علامة Redmi التجارية قد أعلنت عن هاتف Redmi Note 9 Pro 5G خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو أول هاتف انطلق للسوق الصيني برقاقة معالج Snapdragon 750G.

ولقد تميز هاتف Redmi Note 9 Pro 5G بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 120Hz، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً كانت نقطة التسويق الأولى في هذا الإصدار في مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

أيضاً قدمت الشركة لاحقاً هاتف Redmi Note 9 5G في السوق الصيني برقاقة MediaTek Dimensity 800U، والذي انطلق إلى السوق الهندي لاحقاً بعنوان Mi 10i 5G، بينما انطلق هاتف Redmi Note 9 5G للأسواق العالمية بعنوان Redmi Note 9T 5G.

وتستعد قريباً الشركة لإطلاق هاتفي REDMI NOTE 10 وREDMI NOTE 10 PRO رسمياً، حيث كشف تقرير سابق عن أن هاتف REDMI NOTE 10 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 750G لذا سيدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي 48 أو 64 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.67 إنش.

من جانب أخر يأتي إصدار REDMI NOTE 10 PRO بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة 120Hz، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر دقة حول هذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي من شاومي لمزيد من التفاصيل حول السلسلة الجديدة.

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