شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تعمل مكالمة تليفون من غير خدمة خلوية على أيفون في 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من خدمة خلوية متقطعة في مكتبك أو شقتك، فهناك حل بسيط يسمى "اتصال الواى فاى"، فيمكنك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل من خلال اتصالك بالإنترنت بدلاً من خدمة الهاتف الخلوي، لكن أولاً، سيتعين عليك تمكين الميزة على جهازك الأيفون، وبمجرد تشغيل اتصال واى فاى، لن تضطر إلى القيام بأي شيء خاص لتمكينه، فإنه تلقائي.

ووفقا لما ذكره موقع "businessinsider"، يمكنك إعداد مكالمات واى فاى في بضع خطوات سهلة:

لا يتم تمكين الاتصال عبر واى فاى تلقائيًا على جهاز iPhone الخاص بك، ولكن بمجرد تغيير الإعدادات، ستجري مكالمات واى فاى عند الاتصال بالإنترنت.

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

2. اضغط على "خلوي".

3. قم بالتمرير إلى "مكالمات واى فاى" ضمن معلومات مشغل شبكة الجوال.

4. قم بالتبديل إلى "اتصال واى فاى على هذا الأيفون".

5. اضغط على "تمكين" في القائمة المنبثقة.

6. ستظهر صفحة منبثقة تعلمك بالاتصال برقم الطوارئ، اضغط على "متابعة".

7. ستعرف أنه يعمل إذا كانت هناك إشارة Wi-Fi بجوار اسم مشغل شبكة الجوال في الجزء العلوي من الشاشة.