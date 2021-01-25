شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تتنافس مع شركة نفط فى تكساس للتنقيب عن الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنافست شركة SpaceX مع شركة نفط في تكساس للتنقيب عن الغاز الطبيعي، مما تسبب في معركة قانونية للحصول على قطعة أرض تريد الشركة استخدامها للتنقيب عن الغاز الطبيعي، وفقًا للسجلات العامة، ويقع الموقع الذي تبلغ مساحته 806 فدان في جنوب تكساس بالقرب من منشآت ستارشيب التابعة لشركة SpaceX، وهي أرض اختبار مترامية الأطراف لمحرك صاروخ رابتور الذي يعمل بوقود الميثان.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، كشف تيم جورج، محامي شركة SpaceX التي تقاتل من أجل الأرض، إن احتياطيات الميثان من الأرض سيتم استخدامها "فيما يتعلق بعمليات منشأة الصواريخ الخاصة بهم".

وطالبت شركة Lone Star Mineral Development LLC التابعة لشركة SpaceX أن تقوم شركة Dallas Petroleum Group (DPG) LLC ، التي تدعي ملكيتها للآبار الموجودة على الأرض، بإخلاء الآبار بحلول نهاية عام 2020.

وتزعم الإيداعات أن الشركة ليس لها الحق في امتلاكها وأنها تجاوزت بشكل غير قانوني وركبت قفلًا على بوابة الدخول لمنع وصول Lone Star إلى الآبار.

تظهر السجلات العامة أن SpaceX استأجرت الأرض من شركة Mesquite Energy Inc، في يونيو 2020، وتقول DPG إنها تحتفظ بالحق في الآبار على نفس قطعة الأرض، وطلبت من القاضي رفض مطالبات Lone Star.

وقال متحدث باسم المفوضية إن المفوضين الثلاثة للمفوضية سيصوتون على نتيجة القضية بمجرد أن يصدر القاضي "اقتراحًا للبت"، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

واشترت الشركة حفارتين للنفط في المياه العميقة مقابل 3.5 مليون دولار لكل منهما تخطط لتحويلهما إلى منصات إطلاق بحرية لـ Starship.

ويعد نزاع Lone Star مع DPG أحدث عقبة قانونية تواجهها SpaceX حيث تهدف إلى تحويل موقع Boca Chica إلى منشأة إطلاق قادرة على دعم مهام Starship المدارية الروتينية، حيث يتفاوض المحامون في شركة SpaceX وشركتها الفرعية Dogleg Park LLC الأخرى في تكساس، مع سكان مجتمع بوكا تشيكا الصغير لشراء ممتلكاتهم لإفساح المجال لموظفي SpaceX والتوسعات الأخرى في مواقع الاختبار.