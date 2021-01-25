شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وSAP يمددان الشراكة فى عدة مجالات بسبب تداعيات كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft و SAP عن تمديد شراكتهما الحالية، والتي ستشهد دمج Microsoft Teams في مجموعة منتجات SAP، وسعت الشركتان إلى تآزر أعمق في السنوات الأخيرة، حيث جمعتا نقاط قوتهما في مجال برامج المؤسسة، ففي عام 2017 أعلن الثنائي عن خطط لاستخدام وبيع المزيد من الخدمات السحابية لبعضهما البعض، مع التزام Microsoft بـ S / 4 HANA، وبرنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من SAP، وتشغيل SAP المزيد من أنظمتها المالية على Azure وفقا لموقع venturebeat.

وبعد مرور عامين، تعاونت الشركتان مرة أخرى من أجل "تسريع تبني العملاء" لـ S / 4HANA و SAP Cloud Platform على Microsoft Azure.

وتعتمد الشراكة الأخيرة على هذا العمل السابق، مع خطط لدمج Teams ومجموعة التواصل والتعاون من Microsoft، مع S / 4HANA، بالإضافة إلى SAP SuccessFactors (HR) و SAP Customer Experience (CRM).

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اضطرت فيه الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تبني العمل عن بُعد، ووضع برامج تعاون الفريق المستندة إلى السحابة على أنها "ضرورية" للجميع تقريبًا بسبب تداعيات كوفيد19.

وفي الشهر الماضي، أكدت شركة Salesforce خططها لاقتناص شركة Slack المنافسة لـ Microsoft Teams في صفقة بقيمة 27.7 مليار دولار، مع خطط لدمج Slack بعمق في مجموعة منتجاتها.