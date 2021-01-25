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تكنولوجيا: فولكس فاجن تتطلع للمطالبة بتعويضات من الموردين بسبب نقص الرقائق

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القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة Automobilwoche إن شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تبحث في مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار ضد مورديها Bosch و Continental بسبب نقص أشباه الموصلات.

 

وتغلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم خطوط التجميع بسبب مشاكل في تسليم أشباه الموصلات، والتي تفاقمت في بعض الحالات بسبب إجراءات إدارة ترامب السابقة ضد مصانع الرقائق الصينية الرئيسية.

 

وقد أثر النقص في فولكس فاجن، وفورد موتور، وسوبارو كورب، وتويوتا موتور، ونيسان موتور كو ليمتد، وفيات كرايسلر للسيارات وغيرها من شركات صناعة السيارات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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