شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فولكس فاجن تتطلع للمطالبة بتعويضات من الموردين بسبب نقص الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة Automobilwoche إن شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تبحث في مطالبات محتملة بالتعويض عن الأضرار ضد مورديها Bosch و Continental بسبب نقص أشباه الموصلات.

وتغلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم خطوط التجميع بسبب مشاكل في تسليم أشباه الموصلات، والتي تفاقمت في بعض الحالات بسبب إجراءات إدارة ترامب السابقة ضد مصانع الرقائق الصينية الرئيسية.

وقد أثر النقص في فولكس فاجن، وفورد موتور، وسوبارو كورب، وتويوتا موتور، ونيسان موتور كو ليمتد، وفيات كرايسلر للسيارات وغيرها من شركات صناعة السيارات.