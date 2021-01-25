شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة KBA الألمانية تبحث فى إخفاقات شاشة اللمس فى تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال متحدث باسم هيئة السيارات الألمانية، إن الهيئة تبحث في مخاطر السلامة المتعلقة بشاشات اللمس في سيارات تسلا وطلبت من صانع السيارات الأمريكي تقديم معلومات عقب طلب مماثل من السلطات الأمريكية.

وطلبت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) في وقت سابق من تسلا استدعاء 158000 سيارة من طراز S و Model X بسبب أعطال وحدة التحكم في الوسائط (MCU) التي يمكن أن تشكل مخاطر على السلامة من خلال التسبب في عدم عمل شاشات اللمس.

وقال متحدث باسم KBA لصحيفة Bild am Sonntag إن السلطات الألمانية على اتصال مع NHTSA وأن KBA قد أطلق تحقيقه الخاص.

وأضاف المتحدث أن "نتيجة المراجعة ما زالت معلقة".

وقدمت وكالة سلامة السيارات الأمريكية طلبًا غير معتاد في رسالة رسمية إلى تسلا بعد ترقية تحقيق السلامة في نوفمبر، قائلة إنها خلصت مبدئيًا إلى أن سيارات طراز 2012-2018 موديل S و 2016-2018 موديل X تحتوي على خلل يتعلق بسلامة السيارات.

ولم ترد متحدثة باسم تسلا والمتحدث باسم KBA على الفور على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعليق.