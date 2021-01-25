شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تحث تايوان على المساعدة فى تخفيف النقص فى رقائق السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت ألمانيا من تايوان إقناع الشركات المصنعة التايوانية بالمساعدة في تخفيف النقص في رقائق أشباه الموصلات في قطاع السيارات ، الأمر الذي يعيق تعافيها الاقتصادي الناشئ من جائحة COVID-19.

وتغلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم خطوط التجميع بسبب مشاكل في تسليم أشباه الموصلات، والتي تفاقمت في بعض الحالات بسبب إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد مصانع الرقائق الصينية الرئيسية.

وأثر النقص في فولكس فاجن VOWG_p.DE، وفورد موتور إف إن، وسوبارو كورب 7270 تي، وتويوتا موتور كورب 7203 تي ، ونيسان موتور كو ليمتد 7201 تي، وفيات كرايسلر للسيارات وغيرها من شركات صناعة السيارات.

وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، طلب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير من نظيره التايواني وانج مي-هوا مناقشة هذه القضية في محادثات مع شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات 2330.TW، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم وواحدة من الشركات الألمانية من الموردين الرئيسيين.

وتضمن رسالة ألتماير: "سأكون سعيدًا إذا كان بإمكانك تناول هذه المسألة والتأكيد على أهمية قدرات أشباه الموصلات الإضافية لصناعة السيارات الألمانية لشركة TSMC".

وقال ألتماير إن الهدف هو تمكين قدرات إضافية وتسليم أشباه الموصلات على المديين القصير والمتوسط.

وكتب أن صناعة السيارات الألمانية كانت تجري بالفعل محادثات مباشرة مع TSMC حول زيادة الشحنات وكانت هناك إشارات "بناءة للغاية" من TSMC لحل المشكلة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تراقب الوضع عن كثب وإنها تجري محادثات بشأن هذه القضية مع صناعة السيارات.

وأضافت المتحدثة أنه لتقليل التبعيات من الموردين الآسيويين وتجنب مشاكل مماثلة في المستقبل، تخطط برلين الآن لزيادة دعم الدولة لزيادة القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات في ألمانيا وأوروبا.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية إنها تلقت طلبات عبر القنوات الدبلوماسية للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق لقطاع السيارات على الرغم من أنها لم تكن على علم برسالة ألتماير.

وقالت إنها بدأت محادثات مع موردي الرقائق المحليين استجابة لطلبات من دول أخرى وطلبت منهم "تقديم المساعدة الكاملة".

وقالت الوزارة إن "حالة العرض والطلب ذات الصلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخطط مصانع رقائق السيارات لتقليل المخزون خلال غير موسمها".

وقالت شركة TSMC في بيان لها، إن مسألة نقص الرقائق لشركات السيارات كانت مهمة للغاية بالنسبة لها.

وقالت "إنها أولويتنا القصوى، وتعمل TSMC عن كثب مع عملاء السيارات لدينا لحل مشكلات دعم السعة".