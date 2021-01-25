شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار أيفون.. جوجل ستوفر ميزة "الضغط المزدوج" بنظام أندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث من موقع 9to5Google الأمريكى، أن ميزة "إيماءة النقر المزدوج" على الجزء الخلفي من الهواتف ستطبق فى Android 12، حيث سيحل هذا محل ميزة Active Edge التى طرحتها الشركة مؤخرا.

وكانت شركة جوجل تخطط لتضمين ميزة جديدة بهواتف Pixel التي تعمل بنظام Android 11، كانت تحمل الاسم الرمزي "Columbus" وسمحت للمستخدمين بالنقر نقرًا مزدوجًا على الجزء الخلفي من هاتف Pixel لتنشيط ميزات معينة مختلفة.

ويمكن تخصيصه لإلغاء المؤقت وتشغيل الكاميرا وتشغيل / إيقاف الوسائط مؤقتًا وطي شريط الحالة وإسكات المكالمات الهاتفية الواردة وتأجيل التنبيهات وإلغاء تثبيت الإشعارات وتشغيل الكاميرا ورفض التنبيه والتقاط لقطة شاشة والمزيد، لكن عندما تم إصدار Android 11 ، لم يتم العثور على ميزة "Columbus" في إصدار أندرويد الجديد.

ويبدو أن إصدار "النقر المزدوج" الذي يأتي إلى Android 12 سيسمح للمستخدمين بتسجيل نقرة ثابتة لتسجيل الإدخال لمنع التشغيل غير المقصود للميزة، يمكن أيضًا تعطيل "النقر المزدوج" تمامًا إذا رغب المستخدم في ذلك.

وبينما قررت Google عدم تضمين هذه الميزة مع Android 11 ، قامت أبل بتضمين ميزة مماثلة مع iOS 14، فمن قائمة إمكانية الوصول الموجودة في الإعدادات، يمكن لأولئك الذين يشغلون iPhone مع iOS 14 أو أحدث تفعيل "Back Tap"، حيث يتيح لك ذلك تحديد أحد الإجراءات العديدة التي يمكنك تنشيطها بنقرة مزدوجة في الجزء الخلفي من الهاتف، وإجراء آخر سيتم تنفيذه بنقرة ثلاثية.