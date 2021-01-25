شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكن لمستخدمى أيفون التحقق من أى تطبيقات تجمع معلومات عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل ملصقات الخصوصية مع آخر تحديث iOS 14.3 لمساعدة مستخدمي أيفون على فهم كيفية استخدام بياناتهم الشخصية بواسطة التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، وبعد 8 ديسمبر 2020، تعين على مطوري جميع تطبيقات iOS الالتزام بقواعد الخصوصية الجديدة إذا كانوا يرغبون في دفع تحديث لتطبيقهم، وبعبارة أخرى، ستحتاج جميع التطبيقات في النهاية إلى جعل المستخدمين يفهمون بوضوح البيانات التي يتم جمعها وكيف يتم ربطها بالمستخدم لإنشاء هوية رقمية.

لكن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي أيفون، وذلك بفضل أبل ولا يمكننا إلا أن نتوقع من جوجل طرح ميزة خصوصية مماثلة، إليك كيفية التحقق من تطبيق iOS الذي يتتبع بياناتك الشخصية.

1.قم بتحديث أيفون الخاص بك إلى أحدث إصدار iOS 14.3، حيث تتوفر ملصقات خصوصية أبل الجديدة مع تحديث iOS 14.3 لذلك، سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج لتحديث جهاز أيفون الخاص بك.

2.بعد التحديث إلى iOS 14.3 ، افتح متجر التطبيقات، بمجرد تشغيل جهاز أيفون الخاص بك بنظام iOS 14.3 ، افتح متجر التطبيقات وابحث عن أي تطبيق تريد تنزيله أو تم تنزيله بالفعل.

3.اضغط على التطبيق لتوسيع الصفحة وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيق.

ابحث عن أي تطبيق تريد التحقق منه ، وقم بتوسيع صفحة وصف التطبيق وانتقل لأسفل إلى قسم خصوصية التطبيق. ثم اضغط على "مشاهدة التفاصيل"

للحصول على قائمة مفصلة بالمعلومات الشخصية التي يجمعها التطبيق.

4.انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبط.

قامت أبل بتضمين وصف تفصيلي لشرح كيفية استخدام بياناتك، انقر فوق "معرفة المزيد" لفهم كيفية تتبع التطبيقات لك بالضبط